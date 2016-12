Melanie verlieh der Hoffnung auf Frieden ein Gesicht

KLAM. Friedenslicht-Kind: Melanie Walterer über ihren ereignisreichen Advent zwischen Bethlehem, Brüssel und Florian Silbereisen.

Eine der Reisen von Friedenslicht-Kind Melanie Walterer führte zur EU-Kommission nach Brüssel. Bild: Land OÖ / Stinglmayr

Als Friedenslicht-Kind kann der Terminkalender mitunter ganz schön voll sein. Diese Erfahrung machte Melanie Walterer in den vergangenen Wochen. Seit sie vor einem Monat als offizielles Friedenslicht-Kind des Jahres 2016 vorgestellt wurde, war die Zwölfjährige ordentlich auf Reisen: Nach dem Entzünden des Friedenslichts in Bethlehem ging es für die Zwölfjährige, die zuvor noch nie in einem Flugzeug unterwegs gewesen war, unter anderem nach Brüssel zu EU-Kommissar Johannes Hahn, zu Florian Silbereisens Schlager-Show "Adventsfest der 100.000 Lichter" nach Deutschland oder zu einem internationalen Pfadfinder-Treffen nach Wien.

"Botschafterin des Friedens zu sein – das war echt cool! Das waren alles sehr schöne Erlebnisse. Bei Florian Silbereisen habe ich hinter der Bühne den Andreas Gabalier getroffen und von ihm ein Autogramm erhalten. Das Entzünden des Lichtes in Bethlehem war aber das schönste Ereignis der vergangenen Wochen", sagt die junge Klamerin. Selbstverständlich wurde sie in der Schule nach jeder Reise von ihren Freundinnen mit Fragen bombardiert. "Auch meine Lehrer wollten immer alles ganz genau wissen."

Drei größere Auftritte im ORF stehen Melanie bis Weihnachten noch bevor: Morgen wird sie bei "Guten Morgen Österreich" in Oberndorf in Salzburg zu sehen sein. Am 24. Dezember steht sie dann gleich zwei Mal bei "Licht ins Dunkel" vor der Kamera: Um neun Uhr vormittags in Wien und zwischen 14 und 15 Uhr im Landesstudio Oberösterreich.

Die Fülle an Terminen der vergangenen Wochen forderte Melanies gesamte Familie. "Manchmal war es schon stressig. Aber so eine Chance bekommt man nur einmal im Leben", sagt Melanies Vater Franz Walterer.

Auch für die Musik-Mittelschule in Saxen wurde Melanie zum Aushängeschild und Werbeträger. "Dass wir bei unserem Adventkonzert so viele Besucher hatten wie noch nie, lag sicher auch an der großen Medienpräsenz, die uns Melanie ermöglicht hat", sagt Schuldirektorin Maria Reindl. Dass Melanies Rolle als Friedens-Botschafterin mit einigen Fehlstunden verbunden war, nimmt nicht so eng. Reindl: "Melanie ist eine gute Schülerin und wird das Versäumte sicher schnell nachgeholt haben. Ich habe zudem mit ihren Lehrern vereinbart, dass wir ein Auge zudrücken, wenn eine Schularbeit ausnahmsweise einmal nicht so gut ausfällt wie wir das von ihr gewohnt sind."

