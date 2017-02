Mehr als 6000 Besucher informierten sich auf Mühlviertler Hausbaumesse

FREISTADT. Vor allem aus dem Raum Linz fanden viele Messebesucher den Weg nach Freistadt.

Viele Messebesucher kamen mit ganz konkreten Planungswünschen zur Mühlviertler Baumesse. Bild: Erwin Pramhofer

Die zwölfte Auflage der Mühlviertler Baumesse in Freistadt machte am vergangenen Wochenende den Auftakt für zahlreiche österreichische Baumessen in diesem Jahr. 121 Aussteller boten in der Messehalle Information und Beratung rund um die Themen Bauen und Wohnen.

Neben Betrieben, die unmittelbar mit Bauen, Sanieren und Einrichten zu tun haben, waren auch Banken und Versicherungen präsent, die Beratung bei der Finanzierung und Versicherung des Eigenheims anboten. Außerdem konnten sich die Besucher in der Garten-Oase abseits des Hausbaus und der Einrichtung für Hobbygärtner einen umfassenden Überblick über die neuesten Trends in der Gartengestaltung verschaffen. Von Freitag bis Sonntag konnten sich die Besucher auf dem heuer auf 5500 m² erweiterten Messegelände zu den Themenbereichen Renovierung und, Planung, Innenausbau, Dämmung, Fenster und Tore, Sanitär und Energie, Heizen und Dämmen sowie Sicherheitstechnik informieren. Ein umfangreiches Vortragsprogramm zu den Themen Stromerzeugung und -speicherung, nachhaltige Heizmethoden sowie Förderberatungen rundeten das Angebot ab.

Besucher mit konkreten Fragen

Wenngleich manche Besucher über den Eintrittspreis von 4,90 Euro zunächst raunzten, erwies sich das Konzept der Veranstalter als positiv: "Hier sind wirklich nur interessierte Leute. Viele kommen mit ihren Hausbau-Plänen, haben sehr konkrete Fragen und erteilen sogar gleich Planungsaufträge", so mehrere Aussteller begeistert. "Während anderswo bei weniger oder freiem Eintritt die Leute Kugelschreiber und Feuerzeuge hamstern, haben wir hier ein wirklich qualitätsvolles Publikum", waren sich die Unternehmer einig. Die Besucher waren ebenso begeistert: "Die Stände werden jedes Jahr attraktiver und die Beratung spitze, man geht wirklich auf uns ein."

Zufrieden gab sich Messeveranstalter Klaus Steger von AktivMedia, der die Messe heuer zum achten Mal veranstaltete: "Wir haben viel positives Echo erhalten. Schon die Warteliste vor der Veranstaltung zeigte uns das große Interesse seitens der Unternehmer. Wir mussten einige Bewerber abweisen." Etwa 60 Prozent Aussteller aus der Region und deutlich mehr Besucher als in den letzten Jahren – im Vorjahr zählte man 6000 Eintritte – würden die Bedeutung der Veranstaltung zeigen. Die Schnellstraße S10 sieht der Veranstalter gar als "Gottesgeschenk", wenn er die Nummerntafeln auf dem Besucherparkplatz als Maßstab nimmt. Steger macht sich bereits an die Planung der Baumesse 2018, überlegt schon weitere Vergrößerungen und Optimierungen der Mühlviertler Baumesse.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema