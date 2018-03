Mauthausen investiert in den Tourismus abseits der Gedenkstätte

MAUTHAUSEN. Zusätzliche Gästebetten und Kooperationen mit internationalen Reiseveranstaltern

Als Ausflugsziel an der Donau setzt sich Mauthausen erfolgreich in Szene. Bild: Tourismusverband Mauthausen

Das Hotel „Donaueck“, der Ausbau des „Donauhofs“ und einige andere mehr machen es vor: In Mauthausen wird kräftig in den Donau-Tourismus investiert. „Wir werden unsere Gästekapazität heuer auf insgesamt 254 Betten aufstocken“, sagt Hans Wörnhörer vom Tourismusverband Mauthausen. Auch die Kooperation mit internationalen Reiseveranstaltern wie dem Donaukreuzfahrt-Anbieter Avalon Waterways wird heuer fortgesetzt. Diese Landgänge bringen zwar unmittelbar weniger Wertschöpfung ein als die Nächtigung von Radtouristen im Ort, kann aber dazu beitragen, Mauthausen auch in Übersee und Asien bekannt zu machen, sagt Gottfried Kraft, Vorsitzender des örtlichen Tourismusverbands: „Damit können wir international zeigen, dass Mauthausen wesentlich mehr anzubieten hat als die KZ-Gedenkstätte und dass es sich lohnt, hier auch einmal länger Urlaub zu machen.“

Um den zumeist schon älteren Schifffahrtsgästen Mauthausener Lebensgefühl schmackhaft zu machen, haben sich die Touristiker den Spieß einfach umgedreht, verrät Kraft: „Wenn die Menschen keine Möglichkeit zu haben, zu uns an Land zu kommen, dann kommen wir halt zu ihnen an Bord.“ Will heißen: Gemeinsam mit Direktvermarkter Johann Hinterplattner werden an Bord Schmankerl aus Mauthausen zur Verkostung angeboten. Wobei Hinterplattner bis zum nächsten Stopp in Linz am Schiff bleibt, um ausführlich über die Produktion von Speck, Erdäpfelkas, Most und Schnaps zu berichten. Kraft: „Da machen die Gäste aus Hongkong und New York immer große Augen, wenn wir in Lederhose und Dirndl aufmarschieren.“

Als Andenken an den Ort werden heuer kostenlose Ansichtskarten verteilt, um Grüße an die Heimat zu verschicken. „Eine Karte vermittelt weitaus mehr Wertschätzung als eine WhatsApp-Nachricht. Das möchten wir fördern“, sagt die Initiatorin dieser Aktion, Anita Peterseil. Die Motive wurden in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Fotoclub erstellt.

Wohin sich Mauthausen als bislang eingemeindiger Verband organisatorisch künftig hinwenden wird, soll bis Ende April entschieden werden. In der engeren Auswahl stehen die Donau Oberösterreich sowie ein neuer Verband, der sich rund um die Städte Enns und Anfelden formiert. Kraft: „Wie immer die Entscheidung ausfallen wird: In der Arbeit vor Ort werden wir so oder so nicht nachlassen. Da wird man als Außenstehender kaum Unterschiede bemerken.“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema