Mauthausen hält den Final-Kurs

MAUTHAUSEN. Zwei schwierige Auswärtsparteien hatten am Wochenende die Tischtennis-Cracks der ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen zu bestreiten.

Martin Storf Bild: Guenther Iby

Das Match in Kapfenberg ging klar mit 4:0 an die Steirer. Lediglich Martin Storf verlor knapp gegen Vorcnik. Die übrigen Spiele gewannen die Kapfenberger deutlich.

Wesentlich spannender verlief das Spiel am Sonntag in Oberwart. Da verwandelte der an diesem Tag nicht zu schlagende Simon Pfeffer gleich in der ersten Partie einen 0:2-Rückstand gegen Dominik Habesohn in einen 3:2-Sieg. Bernhard Kinz-Presslmayer unterlag anschließend dem Ex-Mauthausner Victor Vajda mit 1:3. Storf hatte dann gegen Mathias Habesohn keine Probleme und stellte auf 2:1. Ganz stark agierte dieses Mal das Mauthausner Doppel Storf / Pfeffer, das gegen das zweitbeste Doppel der Liga, Vajda / Habesohn mit 3:2 gewinnen konnte. Simon Pfeffer besiegelte mit einem souveränen 3:1 gegen Vajda den 4:1-Sieg. In der Tabelle bleibt Mauthausen mit Rang vier auf Kurs in Richtung Meister-Play-off.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema