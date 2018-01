Maturareise anders: Vier Mühlviertler machen sich auf den Weg zum Nordkap

SANKT PETER AM WIMBERG. Nach fünf Jahren HTL Leonding wollen die vier Burschen ein echtes Abenteuer erleben.

Die vier Reiselustigen: Bernhard Fröschl, Jakob Hanner, Bernd Breitenauer und Roman Peherstorfer Bild: privat

Maturareisen zum Fixpreis, bei denen die Party im Mittelpunkt steht, gibt es wie Sand am Meer. Für vier Freunde aus der HTL Leonding ist das aber keine Op-tion. "Wir wollen ein Abenteuer erleben und Länder sehen, die wir noch nicht kennen", sagt Jakob Hanner aus St. Peter/Wimberg.

In den Norden wollte er schon immer, "und wenn schon, dann ganz hinauf", sagt der 19-Jährige. Mit seinen Kollegen (allesamt Mühlviertler) möchte er im Juli bis zum Nordkap und wieder zurück fahren. Mit dem Auto, das eventuell gesponsert wird. Die Eckdaten für das Abenteuer stehen jedenfalls schon fest: vier Mühlviertler, zehn Länder, 24 Tage, 7529 Kilometer.

Eltern und Freunde reagieren bisher begeistert bis skeptisch. Die vier Schüler des Medientechnik-Zweiges haben aber schon eine genaue Vorstellung, wie sie das Vorhaben in die Tat umsetzen. "Wir suchen Sponsoren, als Gegenleistung bewerben wir die Produkte in unserem Blog und auf Social Media", sagt Bernhard Fröschl aus Mitterkirchen. Außerdem gebe es einen Spenden-Button auf der Homepage (www.roadadventure.at). "Wir sind optimistisch, dass die Finanzierung klappt, fahren aber in jedem Fall", so Fröschl.

Drei Auto-Stunden täglich

Fotografieren und Videofilmen ist Teil ihrer Ausbildung und zugleich liebstes Hobby. "Die Reise wird sicher mit Arbeit verbunden sein, weil wir auf Tour unsere Bilder und Blog-Beiträge posten", sagt Jakob Hanner. Drei Stunden täglich wollen sie im Schnitt Auto fahren, geschlafen wird im Zelt, im Auto – vielleicht auch in einem Hotelzimmer. "Wir sind sehr naturverbunden – das haben wir gemeinsam", sagen die Burschen. An Naturerlebnissen wird es auf dieser Reise sicher nicht fehlen.

Mit Vorträgen und Foto-Kalendern wollen sie auch nach der Maturareise Geldquellen auftun. Anschließend stehen Zivildienst, erster Job, eigenes Geld verdienen und Unabhängigkeit auf dem Lebensplan.

Fehlt nur mehr die Matura. "Zum Nordkap fahren wir aber sicher. Auch, wenn wir die Matura nicht gleich schaffen sollten."

