Maturaprojekt finanziert Bau einer Schule in Sri Lanka

WALDING. "Tanken macht Schule" heißt es ab Juni im Mühlviertel - Ein "Projekt mit Mehrwert".

Mit einem ehrgeizigen Projekt wollen die Mühlviertler BBS-Absolventinnen Armen helfen. Bild: (Eder)

Ein Maturaprojekt "von der Stange" wollten Nicole Eder, Anna Mayrhofer und Michaela Lackner einfach nicht abliefern. Für ihre Reifeprüfung wollten die drei Mühlviertlerinnen ein Projekt mit Mehrwert. Die Rohrbacher BBS-Absolventinnen wollen den Bau einer Armenschule in Unawatuna in Sri Lanka mitfinanzieren. Ab Juni heißt es deshalb "Tanken macht Schule". Der Antrieb, Gutes zu tun, bildete die Grundlage für die Arbeit der drei Mädchen: Anna aus St. Veit, Michaela aus St. Peter und Nicole aus Walding nahmen deshalb mit Margit Wengler Kontakt auf, die schon seit vielen Jahren Häuser für arme Menschen in Unawatuna in Sri Lanka baut. Für diese Menschen soll nun eine Schule gebaut werden. Die Betreuung und Verwaltung im betroffenen Ort sind bereits im Entstehen. Das Geld für das Schulgebäude selbst fehlt noch. Genau hier setzen die Mühlviertler Schülerinnen an: "Von jedem Liter Treibstoff, der ab Juni bei der OMV-Tankstelle Eder in Walding getankt wird, geht ein Teil an die Armenschule – ganz ohne Extrazahlung", erklären die engagierten Schülerinnen das Konzept auf hoffen tatkräftige Unterstützung.

Schülerinnen an der Tankstelle

Am Freitag werden die drei Jugendlichen selbst an den Zapfsäulen stehen, Flyer verteilen und über das Hilfsprojekt informieren. Auch über Facebook (Armenschule für Unawatuna in Sri Lanka) und in Gottesdiensten wollen sie auf die Aktion aufmerksam machen und hoffen so auf viele Unterstützer.

Für die ärmsten Kinder

"Diese Schule ist für die ärmsten Kinder, die sich eine Privatschule niemals leisten könnten. Ohne eine gescheite Schulausbildung haben sie aber auch keine Chance auf eine bessere Zukunft", sind sie von der Notwendigkeit ihres Vorhabens überzeugt. Gebaut werden soll Anfang 2019, zur Eröffnung wollen die drei selbst nach Sri Lanka reisen.

Natürlich nehmen die Schülerinnen auch Spenden abseits der Zapfsäule gerne entgegen (AT88 3473 2000 3065 5948, Kennwort: Armenschule Sri Lanka).

