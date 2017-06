Line Dance ist die "Sprache der Füße"

Beim Union-Zeltfest präsentieren die "Reoda Liners" ihr neues Tanz-Outfit

Die „Reoda Liners“ aus Ried in der Riedmark in ihrer neuen Bekleidung. Foto: lebe Bild: Foto: lebe

„Cowboy und Indianer habe ich immer schon gerne gespielt. Als Kind musste die Nähmaschine meiner Mutter als Pferd herhalten. Jetzt lebe ich diese Begeisterung beim Line Dance aus“, sagt Regina Lenczuk. Die Leiterin der „Reoda Liners“ aus Ried in der Riedmark hat mit ihrer Leidenschaft für den Line Dance schon etliche Mitstreiter gefunden. Knapp 20 Tänzerinnen - ein Tänzer ist auch dabei - treffen sich regelmäßig im Ort, um neue Choreografien einzustudieren, Schrittfolgen zu lernen und einfach eine gute Zeit zu verbringen. „In dieser Gemeinschaft fühle ich mich einfach wohl. Wir haben eine Mischung vom Teenager bis zur Oma. Es wird viel gelacht und man darf auch Kritik aussprechen, ohne dass deshalb gleich jemand beleidigt wäre“, bestätigt Tänzerin Barbara Wöckinger.

Vor zehn Jahren begann die Geschichte der Reoda Liners. Warum Mühlviertler auf die Idee kommen, eine Line-Dance Gruppe zu gründen, beantwortet Regina Lenczuk so: „Wie vielen tanzbegeisterten Frauen ging es auch uns so, dass unsere Partner eher Tanzmuffel sind. Und wenn man als Frau dennoch gerne tanzen möchte, landet man schnell beim Line-Dance, weil da ist man als Gruppe unterwegs.“ Nach ersten Auftrtitten bei Ball-Eröffnungen und Mitternachtseinlagen fand sich schnell ein harter Kern, der regelmäßig zu den Tanzproben kommt. Getanzt wird übrigens genau nach einem international gültigen „Step Sheet“, den es für jeden Song gibt. „Line Dance ist die Sprache der Füße. Die Figuren sind überall auf der Welt gleich und somit kann sich jeder Line Dancer ganz schnell beteiligen“, sagt Lenczuk.

Ihren nächsten großen Auftritt haben die Reoda Liners am Samstagnachmittag beim Rieder Union-Zeltfest. Dabei präsentieren sie ihre neuen, selbst genähte Tanz-Outfits, die ganz in Schwarz und Rot gehalten sind. Ein Auftritt, auf den sich die Gruppe schon riesig freut, denn: „Daheim zu tanzen, ist immer etwas Besonderes.“

Eröffnet wird das Rieder Zeltfest am Freitag 16. mit jeder Menge Austropop: „Die 3“ werden mit Liedern von Fendrich, Danzer und Ambros die Bühne rocken. Am Samstag startet um 15 Uhr der große Line Dance Contest mit Musik von „New West“ sowie „Doc Tom & the Bandits“. Am Sonntag 18. Juni, steht ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle Ried, den Schuhplattlern sowie einem Familienfest mit Kinderbetreuung auf dem Programm.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema