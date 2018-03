Letztes Cup-Skirennen ist auch Bezirksmeisterschaft

HOCHFICHT. Saisonabschluss in der Skiunion Böhmerwald

Zum Saisonfinale veranstaltet die Schiunion Böhmerwald Haderer am 11. März das letzte Saisonrennen der von Sport Haderer gesponserten Cupserie. Es ist dies das ursprüngliche Silvesterrennen, das wegen Regen verschoben werden musste. Um 10 Uhr wird auf der Zwieselbergabfahrt mit den Kindern gestartet und anschließend kommen die Erwachsenen an die Reihe. Wie immer fahren die Kinder in einem eigenen Lauf, um auch ihnen faire Bedingungen mit passenden Torabständen zu schaffen. Damit das Rennen nicht zu schwierig wird, wird im oberen Teil der Zwieselbergabfahrt bis zur Mitte gefahren. Die Siegerehrung findet nach dem Rennen in der Hochfichtarena statt. Die Gesamtsieger-ehrung zum Haderercup wird im April bei Sport Haderer in St. Martin folgen.

Mit Beschluss des Bezirkssportausschusses wird dieses Rennen auch als Bezirksmeisterschaft Rohrbach gewertet. Dazu sind alle Einwohner aus dem Bezirk Rohrbach und alle in einem Rohrbacher Sportverein gemeldeten Mitglieder startberechtigt.

Auch Gäste willkommen

Obmann Manfred Patrasso: "Wir hoffen wieder auf eine große Teilnehmerzahl. Besonders auch die Rennläufer aus den Nachbarländern Deutschland und Tschechien können diese Möglichkeit nützen, sich mit den österreichischen Konkurrenten zu messen."

