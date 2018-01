Lembacher Sternsinger rappen auch im Radio

LEMBACH. Mit ihrem Sternsinger-Rap begeisterte, wie berichtet, die Lembacher Dreikönigs-Abordnung in der Hofburg Bundespräsidenten Alexander van der Bellen.

Das Staatsoberhaupt "verlieh" den Mühlviertler Kindern gar den Titel "Singing Kings". Für die Mühlviertler Sternsinger ist damit die Zeit der öffentlichen Auftritte noch nicht zu Ende. Am Freitag darf die Abordnung nochmals nach Wien in das Ö3-Studio fahren, um dort nochmals zu rappen und den Moderatoren Rede und Antwort stehen. Am Dreikönigstag um 20 Uhr sieht man die Lembacher Sänger auch in den Seitenblicken auf ORF2. Dort wird ein Beitrag vom Besuch beim Bundespräsidenten ausgestrahlt. Die Mühlviertler Kinder wurden dort interviewt und haben von ihrem Sternsinger-Rap erzählt.

