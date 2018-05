Lasbergs Brücken zogen Laufsportler in ihren Bann

LASBERG. Beinahe 500 Läuferinnen und Läufer am Start. Tagessiege gingen an Thomas Sixt und Irmi Kubicka

Florian Hildner, Thomas Sixt, Irmi Kubicka, Thomas Reidinger (Obmann Union Lasberg) Bild: Martin Leitner

Mit beinahe 500 Startern ging am Wochenende bei bestem Laufwetter die siebente Auflage des WimbergerHaus Lasberger Brückenlaufes über die Bühne. Beim Hauptlauf über die Distanz von 10,8 Kilometer sicherte sich erstmals Thomas Sixt (41:47,8 min.) vor Helmut Kellerer (42:17,8) und Andreas Fürst (42:28,5) den Tagessieg. Bei den Damen war einmal mehr die unverwüstliche Irmi Kubicka (47:24,1) eine Klasse für sich: Sie sicherte sich den Tagessieg vor Kathrin Kaspareth und Michaela Gradl.

Die Mühlviertler Gemeinde-Challenge ging heuer an die Gastgebergemeinde Lasberg in der Besetzung Andreas Fürst, Franz Reisinger, Siegi Leonhardsberger und Julia Punkenhofer vor St.Oswald (Markus Puchmayr, Mandi Kranz, Alexander Ahornder, Thomas Tober) und Pregarten (Markus Luger, Gottfried Holzweber, Simone Naderer, Martina Aistleitner). Ein Tandemsprung in die Lasberger Sportarena rundete das Rahmenprogram ab. Über den Hauptpreis bei der Tagesverlosung, ein Mountainbike gesponsert von Intersport Pötscher, durfte sich Florian Hildner freuen.

Fotos und Videos vom größen Laufevent der Region gibt bereits auf www.lasberger-brueckenlauf.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema