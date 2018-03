Lampenfieber, Musik und jede Menge Talent

PERG / SCHWERTBERG. Die talentiertesten Jungmusiker des Landes bestreiten diese Woche im Bezirk Perg den Wettbewerb "Prima la Musica"

Sänger Lukas Kern aus Perg bestritt gestern seinen Auftritt mit Liedern von Schubert, Mozart, Reger und Pauer. Bild:

Als hätte sich das Wetter an der Stückauswahl von Antonia Weiss orientiert, ziehen dunkelgraue Regenwolken über Schwertberg, während die 14-jährige Linzerin im Pfarrsaal das Violinkonzert Nr. 9 von Charles-Auguste de Bériot spielt. Ein gelungener Auftritt der jungen Musikerin, den die Zuhörer mit kräftigem Applaus würdigen. So wie Weiss treten diese Woche 575 Talente beim Jugendmusikwettbewerb "Prima la Musica" in Schwertberg an.

Es sind die Top-Talente des heimischen Musikschulwerks, die hier ihr Können vor einer Fachjury unter Beweis stellen. So wie Miriam Prammer. Die 13-Jährige aus Klam spielt bereits das achte Jahr Geige. "Das habe ich mir bereits im Kindergartenalter nach einem Besuch des Mozart-Geburtshauses in Salzburg in den Kopf gesetzt. Ich konnte weder lesen noch schreiben, als ich meine erste Geige in der Hand hielt", erinnert sich die Schülerin von Johannes Buck an der LMS Grein an ihre Anfänge. Ihr Auftritt in Schwertberg wurde mit einem ersten Preis belohnt.

Miriam Prammer aus Klam stellte in Schwertberg ihr Können auf der Violine unter Beweis: „Das Lampenfieber war echt arg. Aber nach wenigen Takten konnte ich zum Glück alles ausblenden.“

Monatelange Probenarbeit

Heimvorteil genoss gestern Vormittag Lukas Kern. Knapp 60 Zuhörer fanden sich im Perger Pfarrsaal ein, um seinem Vortrag zu lauschen. Trotz leichter Erkältung absolvierte er seinen Auftritt mit Können und Charme. Diesen wusste auch Anna-Maria Mayrhofer einzusetzen: Weil sie beim Jugendwettbewerb in Niederösterreich auf Schulskikurs weilte, durfte die Kremserin gestern ausnahmsweise in Perg als Gastsängerin auftreten: "Mein erster Bewerb als Sängerin. Normalerweise konzentriere ich mich auf Klavier und Tanz."

Klavier wird diese Woche im Festsaal der Landesmusikschule Perg gespielt, wo die Teilnehmer an einem edlen Steinway-Konzertflügel Platz nehmen. "Ein wunderbares Instrument. Allein dafür hat sich die Anreise schon gelohnt", war Rosa Dienstl beeindruckt von den Rahmenbedingungen des Musikwettbewerbs.

"Das Niveau ist beeindruckend. Alle Teilnehmer haben sich über Monate hinweg auf ihren Auftritt vorbereitet. Das merkt man, und wir versuchen das in unseren Bewertungsgesprächen entsprechend zu würdigen", sagt Jurorin Martina Franke. Wichtig sei es, konstruktive Kritik zu üben und die Jugendlichen weiter für die Musik zu begeistern.

Wer sich selbst ein Bild von den musikalischen Leistungen der jungen Musiker machen möchte: Heute und morgen wird noch den ganzen Tag in der Landesmusikschule Perg sowie im Pfarrsaal Perg musiziert – unter anderem auf Klavier, Gitarre, Akkordeon und Cello.

Aus Wels nach Schwertberg angereist ist Klara Brunnhofer: „Mein erstes Bewerbsstück war das Schwierigste. Danach ist alles perfekt gelaufen.“

Teilnehmer, Juroren, Organisatoren von "Prima la Musica 2018"

Martina Franke, Musikschuldirektorin aus Wels: "Die Tätigkeit in der Jury ist eine spannende und fordernde Aufgabe. In der Vorbereitung schaue ich mir die Stücke der Kandidaten genau an und am Bewerbstag ist es wichtig, hoch konzentriert zu bleiben. Aber ich mache das gerne."

"Meine Mama war mindestens genauso aufgeregt wie ich vor meinem Auftritt. Auf der Bühne war ich zu Beginn recht gelassen. Am Ende war ich heilfroh, dass ich den Bewerb gut über die Bühne gebracht habe. Hier mitmachen zu dürfen, ist wirklich ein schönes Erlebnis."

"Ich bin eigens aus Purkersdorf bei Wien angereist, weil ich einen Tag vor dem Bewerb in Niederösterreich krank geworden war. Zum Glück durfte ich hier einspringen, sonst wäre ein halbes Jahr Vorbereitung umsonst gewesen. Der Auftritt hat großen Spaß gemacht."

"Unser gesamtes Lehrerteam ist diese Woche beim Bewerb eingespannt. Wir helfen bei der Anmeldung der Kandidaten, achten auf die Einhaltung des Programmablaufs und bestreiten die Buffets in den vier Spielstätten in Perg und Schwertberg. Bislang ist alles gut gegangen."

"Im Gesangsfach ist das mein erster Wettbewerb. Ich lerne auch Klavier und Tanz an der Musikschule Krems. Ein bisschen Show gehört für mich bei Auftritten einfach dazu, deshalb habe ich heute eine Blume mit auf die Bühne genommen."

