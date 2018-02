LKW-Bergung auf unbefestigter Straße

PREGARTEN. Einem hängen gebliebenen LKW musste die Feuerwehr auf einem Forstweg zu Hilfe eilen.

Mittels Seilwinde wurde das Schwerfahrzeug das steile Wegstück hinauf gezogen. Bild: FF Selker Neustadt

Das Schwerfahrzeug war auf einem stark ansteigenden und nicht asphaltierten Weg in der Ortschaft Netzberg nicht mehr in der Lage zurück auf die befestigte Straße zu gelangen. Die Feuerwehren Selker-Neustadt und Pregarten eilten dem Fahrzeuglenker zur Hilfe. Auf dem steilen Stück hinunter zur Feldaist konnte mithilfe der am Pregartner Einsatzfahrzeug angebauten Seilwinde der unbeladene Containertransporter geborgen werden. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurde der Straßenteil völlig abgesperrt und zum Ende des Einsatzes auch noch die Fahrbahn gereinigt.

