LKH Rohrbach startet Kindergarten

ROHRBACH-BERG. Kinderbetreuung am Landeskrankenhaus Rohrbach wird ab sofort angeboten.

gespag-Vorstand Karl Lehner besuchte die "Pioniere" der neuen Kinderbetreuung, Rafael (l.) und Benedikt. Bild: (Fellhofer)

Eine flexible und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Kinderbetreuung erleichtert den Arbeitsalltag ganz ungemein. Deshalb bietet das Landeskrankenhaus Rohrbach seinen Angestellten ab sofort – gemeinsam mit dem OÖ Familienbund – eine ganzjährig geöffnete Kindertagesstätte an. Gestern startete der Betrieb mit zwei Kindern. Benedikt Holnsteiner ist elf Monate alt und seine Mutter Daniela fängt nun wieder an, als Physiotherapeutin im Spital zu arbeiten: "Mein Mann ist bei der Polizei und hat auch Wechseldienst. Das neue Angebot kommt mir sehr entgegen", sagt sie. Seit 2015 arbeitet Karin Haselböck schon wieder in der Überleitungspflege am LKH. Ihre Kinder, der vierjährige Rafael und die zweieinhalbjährige Amalia – sie war leider gestern mit Fieber zu Hause – besuchen ebenfalls die Kinderbetreuung: "Für mich wird sich der Berufsalltag in Zukunft wieder unkomplizierter gestalten. Eine Entlastung wird es vor allem auch für die Oma", sagt sie.

Die beiden sind keine Ausnahme in der gespag: "Etwa ein Drittel unserer Mitarbeiterinnen ist zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die Pflege, aber auch die Medizin ist sehr ‘weiblich’. Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind somit das Um und Auf, wenn es um die Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzwahl geht", sagt Karl Lehner, Mitglied des Vorstands der gespag. Er freut sich, dass natürlich auch die gespag als Arbeitgeber davon profitiert: "Auch wir profitieren von Angeboten dieser Art: Dank flexibler Kinderbetreuung ist das Einspringen bei Ausfällen natürlich um vieles leichter. Auch die möglichst rasche Rückkehr nach der Karenz wird durch gute Kinderbetreuungsmodelle begünstigt. In Zeiten des Ärztemangels ist das ein ganz wesentlicher Aspekt." Dem kann auch der ärztliche Direktor des Krankenhauses Peter Stumpner nur zustimmen: "Zwei Drittel der Medizin-Absolventen sind Frauen. Die Initiative für den Kindergarten kam letztlich auch von den Jungärztinnen."

Ganzjahreskinderbetreuung

"Es war der Wunsch der Mitarbeiter, der uns nach einer Bedarfserhebung eine Arbeitsgruppe zur Planung einer Betriebstagesstätte für Kinder gründen hat lassen", sagt Leopold Preining, der kaufmännische Direktor des Rohrbacher Spitals.

Ab sofort gibt es die Möglichkeit, Kinder ab 12 Monaten in der neuen Kinderbetreuung nahe dem Spital – in einer Lawog-Wohnung im Mitterfeld mit angeschlossenem Spielplatz – unterzubringen. Geplant sind zwei Gruppen. Je Gruppe dürfen maximal fünf Kinder gleichzeitig anwesend und maximal zehn Kinder angemeldet sein. Anfragen von anderen Firmen gibt es auch schon. "Diese prüfen wir, Vorrang haben natürlich einmal die gespag-Mitarbeiter", sagt Karl Lehner. Betreut werden die Kinder von Familienbund-Mitarbeiterin Renate Stöbich. Vorerst wird die Betreuung von 7 bis 15.30 Uhr angeboten. Bei Bedarf ist eine Erweiterung von 6 bis 19.30 Uhr angedacht. Die spitalseigene Küche des Krankenhauses übernimmt die Verpflegung der Kinder. Die Kosten für die Eltern folgen der aktuellen Tageseltern-Verordnung des Landes und richten sich nach dem Bruttofamilieneinkommen zwischen 49,77 und 378,75 Euro pro Monat. Übrigens: Auch den Sommerkindergarten wird es wieder geben.

