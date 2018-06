Kunst im alten Kloster

NIEDERWALDKIRCHEN. Frauenpower aus dem Mühlviertel.

Künstler Gottfried Derndorfer organisiert mit seinem Team am 23. und 24. Juni im ehemaligen Kloster Erlach schon zum zweiten Mal Kunst- und Kulturtage. Sie stehen unter dem Motto "Frauenpower im Mühlviertler Kloster-Atelier". Mit einem Konzert der gebürtigen Mühlviertlerin Ursula Leutgöb und ihrem Frauenquartett startet die zweitägige Veranstaltung am Freitagabend. Mit ihrer Musik und ihren Texten konnte Leutgöb schon bei vielen Konzerten, unter anderem im Rohrbacher Centro, die Zuhörer in ihren Bann ziehen. Gespielt wird im Arkadenhof/Hutstockhof in der besonderen Atmosphäre der ehemaligen Benediktiner-Ansiedlung. Bei Regen findet das Programm im Veranstaltungssaal der Gemeinde St. Martin statt. Je nach Witterung gibt es danach ein Sonnwendfeuer. Am Sonntag findet von 9 bis 14 Uhr die Doppelausstellung der Malerinnen Alexandra Stocker aus Traun und Olga Djomina aus Ottensheim statt.

Für das Konzert am Samstag gibt es Vorverkaufskarten in der Raiffeisenbank St. Martin oder unter 0699 / 11957914 (15 Euro); Abendkasse 17 Euro.

