Krankenstand vereinbart: 250.000 Euro Schaden

MÜHLVIERTEL. Zwölf Dienstnehmer eines Mühlviertler Hightech-Unternehmens boykottierten mit ihrem Krankenstand angeordnete Überstunden

Eine dreiste Form von vorgetäuschten Krankenständen in einem Mühlviertler Hightech-Betrieb veröffentlichte am Montag die Wirtschaftskammer Oberösterreich. Das Unternehmen hatte aufgrund außergewöhnlich guter Auftragslage Überstunden angeordnet. Offenbar zum Missfallen einiger Mitarbeiter: Diese hätten nämlich kurzerhand beschlossen, gleichzeitig in den Krankenstand zu gehen und den Betrieb auf diese Weise zu boykottieren, so die Wirtschaftskammer.

Während die zwölf Mitarbeiter die notwendigen Krankschreibungen sehr rasch in der Tasche hatten, wurde das Unternehmen durch diesen kurzfristigen Ausfall in der Produktion hart getroffen: Die Firmenleitung musste alle Register ziehen, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Denn obwohl die verbliebenen Arbeitnehmer mit hohem Einsatz zusätzliche Mehrstunden leisteten, um die „erkrankten“ Kolleginnen und Kollegen bestmöglich zu ersetzen, waren Lieferengpässe unvermeidbar.

Auch einige kurzfristig eingestellte, neue Mitarbeiter, konnten den Personalausfall nicht kompensieren, sodass dem Betrieb ein Gesamtschaden von rund einer viertel Million Euro entstand. Das Unternehmen reagierte auf diese Arbeitsverweigerung, indem es zehn der zwölf Mitarbeiter kündigte. Zwei von ihnen lösten von sich aus das Dienstverhältnis.

Die WKO Oberösterreich übt an dieser Illoyalität gegenüber Arbeitgeber und übriger Belegschaft scharfe Kritik. Immer wieder würden Krankenstände als Druckmittel eingesetzt, um persönliche Ziele durchzusetzen.

