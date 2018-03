Knapper Sieg im letzten Perger Heimspiel

PERG. Die Prinz Brunnenbau Volleys bezwangen im ersten Match um Platz Fünf der Bundesliga den VC Tirol knapp mit 3:2

Ein hartes Stück Arbeit war beim 3:2-Erfolg der Perger Volleyballerinnen gegen Tirol zu verrichten. Bild: Günther Iby

Fast zwei Stunden dauerte am Mittwochabend das erste Match im Kampf um den fünften Ligaplatz zwischen der SG Prinz Brunnenbau Volleys aus Perg und dem VC Tirol. Im ersten Spiel der Best-Of-Three-Serie hatten die Mühlviertlerinnen nach fünf Sätzen das glücklichere Ende auf ihrer Seite: Sie wehrten im Entscheidungssatz einen Matchball ab, ehe sie selbst ihre erste Chance zum Spielgewinn verwerteten.

„Das war ein richtig schweres Spiel, das wir in dieser Weise nicht erwartet haben. Leider haben wir einige Möglichkeiten ausgelassen, uns die heutige Aufgabe zu erleichtern", resümiert Pergs Sportdirektor Josef Trauner. Der Schlagabtausch der beiden Teams begann sehr ausgeglichen. Obwohl die Pergerinnen fast durchwegs in Führung lagen, konnten sie sich nicht entscheidend absetzen. Auch der zweite Satz war eng umkämpft und die Führung wechselte ständig. Die Tirolerinnen verwandelten beim Stand von 23:24 gleich ihren ersten Satzball. Im dritten Durchgang zog die Heimmannschaft das Tempo an und gewann 25:18. Der VC Tirol konnte aber erneut zurückschlagen und nach dem 18:25 in Satz vier ging es in die Verlängerung. Dabei hatten Perger Prinzessinnen einen guten Start und erspielten sich einen Vorsprung von fünf Zählern. Doch wieder kämpften sich die Tirolerinnen zurück und servierten bei 13:14 auf den Matchgewinn. Perg wehrte mit Erfolg ab und sicherte sich seinerseit mit zwei weiteren Punkten den Sieg in dieser Partie.

Welches der beiden Teams die Saison nun tatsächlich auf dem fünften Platz abschließt, entscheidet sich im Rückspiel am Samstag (18 Uhr) in Innsbruck. Ein mögliches Entscheidungsspiel ist für Sonntag, ebenfalls im Landessportcenter Innsbruck, angesetzt.

SG Prinz Brunnenbau Volleys - VC Tirol 3:2 (25:21, 23:25, 25:18, 18:25, 16:14)

Topscorerinnen: Jordan Tucker (18), Diana Mitrengova (17), Hailey Murray (16) bzw. Ozana Nikolic (19), Patricia Maros (18), Jennifer Tait (12)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema