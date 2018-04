Knalleffekt in Freistadt: Stadtmanagerin legt Funktion zurück

FREISTADT. Sechs Monate nach ihrem Amtsantritt kündigte Stadtmanagerin Bettina Braumann heute ihren Rückzug an. Politische Interventionen und nicht abgesprochene Zusatz-Aufgaben würden ihre Arbeit behindern.

Die Linzerin Bettina Braumann zieht sich aus ihrer Funktion als Stadtmanagerin von Freistadt zurück. Bild: Stadtgemeinde Freistadt

Die Kündigung ihres Dienstverhältnisses falle ihr unheimlich schwer, lasse sich aber nicht vermeiden, so die Stadtmanagerin von Freistadt. Sie habe bei ihrem Amtsantritt im Oktober das Stadtmarketing gemeinsam mit vielen motivierten Freistädterinnen und Freistädtern aufbauen wollen, um die Stadt touristisch zu vermarkten und für die Bewohnerinnen und Bewohner noch lebenswerter zu gestalten.

Zu Jahresbeginn habe sie dem Stadtmarketingbeirat, in dem Vertreter aller politischen Parteien, Vertreter der Braucommune Freistadt, des Vereins Pro Freistadt und Vertreter des Tourismusverbands Mühlviertler Kernland vertreten sind, ein ambitioniertes und umfangreiches Jahresprogramm präsentiert, das sie Schritt für Schritt abarbeiten wollte. Leerstandsmanagement, der Beitritt Freistadts zur ARGE „Kleine historische Städte“ und Erarbeitung einer touristischen Schatzkarte (diese wurde bereits umgesetzt) seien nur einige Punkte auf der umfangreichen Themenliste gewesen. Auch die strategische Positionierung Freistadts als mittelalterliche Brau-Erlebnis-Stadt sei ein wichtiges Ziel des Stadtmarketings gewesen.

Mehrere Punkte dieses Programmes hätten sich freilich immer wieder verschoben, da man versucht habe sie „mit Aufgaben zu überhäufen, die einerseits absolut nichts mit Stadtmarketing zu tun haben und andererseits von der Umsetzung einer strategischen Positionierung weit entfernt sind“, beklagt Braumann. „Manch politischer Meinungsmacher scheint eine andere Einstellung in Bezug auf die Selbständigkeit eines Stadtmarketing-Büros zu haben, als ich. So seien von Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer Personalleistungen aus dem Stadtmarketing für externe Veranstaltungen wie dem „Tag der Sonne“ versprochen worden. Weiters hätten Vorstandsmitglieder von „Pro Freistadt“ betont, das Stadtmarketing sei der „Ideen-Umsetzer“ ihres Vereins.

Stadtmarketing ist „keine VP-Servicestelle“

Das Fass zum Überlaufen brachte wohl die kürzlich erfolgte Besetzung der Assistenzstelle des Stadtmarketings mit einer selbst ernannten „ÖVP-Frau“ und Vorstandsmitglied des Vereins Pro Freistadt. Das stelle die Überparteilichkeit des Stadtmarketings berechtigter Weise in Frage, hält Braumann fest: „Ich bin in keiner Partei politisch engagiert. Dass ich zur ÖVP dieselbe Distanz wie zu allen anderen in Freistadt aktiven Parteien habe, wird mir nun zur Last gelegt. Weil ich Dinge hinterfrage, wird mir vorgeworfen, dass ich der ÖVP-Bürgermeisterin und der gesamten Partei gegenüber illoyal sei.“ Sie wolle nicht zulassen, dass das eigenständig agierende Stadtmarketing zu einer ÖVP-geführten Servicestelle für Events umfunktioniert werden soll. Unter diesen Voraussetzungen sei es ihr unmöglich, ihrer Tätigkeit in professioneller Form nachzukommen.

