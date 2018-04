Klima-Musical gegen die Stromfresser

RAINBACH IM MÜHLKREIS. Mit dem Musical „Eisbär, Dr. Ping und die Freunde der Erde“ setzen die Schüler der NMS Rainbach ein Zeichen für den Klimaschutz.

Der Kartenverkauf für das Klima-Musical der NMS Rainbach hat begonnen. Bild: NMS Rainbach

Wie man Klimaschutz und sorgsamen Umgang mit Energie künstlerisch umsetzen kann, darüber zerbrachen sich in den vergangenen Monaten die Schülerinnen und Schüler der NMS Rainbach den Kopf. Viel Schauspiel, Tanz und Gesang sind die Mittel, mit denen bei einem eigenen Musical die Botschaft der Scvhüler an die Menschen weitergegeben werden soll.

In der Hauptrolle dabei: Eisbär und Pinguin. Der eine macht sich vom Nordpol auf, der andere von der entgegengesetzten Seite der Erde, dem Südpol. Beide sind nämlich erbost darüber, dass ihre Eisschollen immer mickriger ausfallen. Darum beschließen sie, zu den Menschen zu gehen und ihnen klar zu machen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. In einer Stadt treffen sie auf zwei Kinder samt Familien. In deren Wohnungen treiben die Stromfresser Ampere, Volt und Watt ihr Unwesen. Darauf hin erhalten die Kinder vom Eisbären und dem Pinguin die „Lizenz zum Abschalten“.

Premiere für das Musical ist am 20. April um 19.30 Uhr im Kultursaal Rainbach. Weitere Aufführungen sind auch für den 21. April (19.30 Uhr) und 22. April (16 Uhr) vorgesehen. Karten sind bei den örtlichen Banken sowie den Akteuren erhältlich.

