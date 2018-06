Kinderdorf-Mama Gaby Mayr: „Ich bin schon mächtig stolz auf meine Bande“

RECHBERG. Das SOS-Kinderdorf Rechberg feiert zehnten Geburtstag. Gaby Mayr ist seit Beginn dabei.

Gaby Mayr lebt seit zehn Jahren im SOS-Kinderdorf Rechberg. Bild: lebe

Geburtstagsfeiern, Elternsprechtage, Arztbesuche und Heiliger Abend: Das alles verbringt Gaby Mayr mit ihrer Kinderdorf-Familie in Rechberg. Seit dem ersten Tag des Kinderdorfs ist sie als Kinderdorf-Mutter für ihre Kleinen da. Wobei: Manche von ihnen sind schon ganz schön groß geworden.

„Als ich hier meine Arbeit begonnen habe, war mein Jüngster drei Jahre alt. Jetzt ist er 13. Zwei sind sogar schon ausgezogen und stehen jetzt auf eigenen Beinen“, sagt sie über ihre Schützlinge – zwei Mädchen und drei Buben. Dass die Älteren sogar einen Sozialberuf erlernen möchten, erfüllt Mayr mit einer besonderen Freude: „Das zeigt, dass einiges von meiner Arbeit hängen geblieben ist und sogar Früchte trägt. Ich bin schon mächtig stolz auf meine Bande!“

Nicht Betreuerin, sondern Mama

Die Entscheidung, Kinderdorf-Mutter zu werden, hat sich die Mühlviertlerin damals, als das SOS-Kinderdorf Rechberg in der Gründungsphase stand, nicht leicht gemacht. „Natürlich ist das ein Job, den man nicht so aus dem Ärmel schüttelt. Dieser Schritt will gut überlegt sein. Man hängt ja immer drin im Leben der Kinder, die einem anvertraut sind. In letzter Konsequenz heißt das: Ich bin nicht irgendeine Betreuerin, ich bin ihre Mama!“ Einige ihrer Kinder stecken jetzt mitten in der Pubertät: „Da passieren natürlich auch Dinge, die kannst du nicht planen.“

Die enge Verbindung zu ihrer Kinderdorf-Familie heißt aber nicht, dass Gaby Mayr ihr Privatleben zur Gänze aufgeben musste. Denn auch eine Kinderdorf-Mama hat einen freien Tag pro Woche. Und fünf Wochen Jahresurlaub gibt es auch. Diese Zeit genießt Gaby Mayr dann gemeinsam mit ihrem Ehemann, den sie vor neun Jahren – also ein Jahr nach Dienstbeginn im Kinderdorf – geheiratet hat. „Er hat sich darauf eingestellt, dass ich einen nicht alltäglichen Beruf mit oft recht unvorhersehbaren Herausforderungen ausübe und lebt das zum Glück auch mit.“

Wenn Windpocken zuschlagen

Natürlich ist eine Kinderdorf-Mutter auch erste Ansprechpartnerin, wenn den Kindern einmal nicht so gut geht. Etwa wenn ansteckende Kinderkrankheiten und grippale Infekte die Runde machen: „Das dauert, bis alle fünf die Windpocken durch haben - und dann ist auch schon der nächste Magen-Darm-Virus im Anmarsch. Das sind Tage, da wird auch mein eigentlich recht robustes Nervenkostüm auf eine ordentliche Probe gestellt.“

Ein Höhepunkt im Alltag einer Kinderdorf-Familie waren stets die wöchentlichen Einkaufsfahrten nach Perg, oder gemeinsame Ausflüge. In besonders guter Erinnerung sind Gaby Mayr aber auch die ruhigen Momente im Wohnzimmer, in denen gemeinsam in alten Fotoalben geblättert wurde. „Das war immer etwas, wo wir stundenlang beisammen gesessen sind. Die Kinder genießen es, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.“

1 Kommentar pepone (45063) 07.06.2018 13:49 Uhr Spende an das SOS Kinderdorf macht sich IMMER bezahlt .

Egal ob für Kinder oder die GANZE Gesellschaft !

und wenns nur ein paar Euro monatlich sind für diejenigen die sich schwer tun . Antwort schreiben

