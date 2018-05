Kinderchor, Flüchtlingshelfer und eine Schule ohne soziale Scheuklappen

MÜHLVIERTEL. Initiativen aus Bad Leonfelden, Haslach und Pabneukirchen wurden mit dem Solidaritätspreis der Kirchenzeitung ausgezeichnet.

Schülerinnen der Neuen Mittelschule Haslach mit Direktorin Elisabeth Reich Bild: KiZ / Litzlbauer

Menschen, die über den Tellerrand des Alltags hinaus denken und sich für jene engagieren, die am Rand unserer Gesellschaft stehen, wurden diese Woche mit dem Solidaritätspreis der Kirchenzeitung gewürdigt. Beim Festakt im Linzer Landhaus überreichten Diözesanbischof Manfred Scheuer, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer die Auszeichnungen für beispielhaftes solidarisches Wirken. Mit dem Jugendchor „Avoda“ Bad Leonfelden, der Neuen Mittelschule Haslach und einer privaten Initiative aus Pabneukirchen, die sich der Betreuung von Flüchtlingen angenommen hat, gingen heuer gleich drei Solidaritätspreise in das Mühlviertel.

Kinderchor im Altenheim

Für ihre Arbeit im Kinder- und Jugendchor Avoda wurden Elisabeth Birngruber und Judith Hartl aus Bad Leonfelden ausgezeichnet. Der Chor mit Kindern im Alter von sechs bis vierzehn Jahren tritt regelmäßig in Altenheimen, psychosozialen Einrichtungen und Flüchtlingsunterkünften auf. Seit Jahren werden darüber hinaus Altenheime in Israel besucht und so der Kontakt zwischen vertriebenen oder emigrierten Österreichern und ihrem Herkunftsland gepflegt. Das musikalische Engagement der jungen Mühlviertler und ihrer Leiterinnen trägt damit zur Verständigung zwischen Nationalitäten, Religionen und Generationen bei.

Stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen in Oberösterreich, die sich in den vergangenen Jahren um die Integration von Männern, Frauen und Kindern aus Kriegsregionen bemüht haben, würdigte die Jury heuer die Pabneukirchner Flüchtlingshelferinnen und -helfer. Die private Initiative hält nicht nur Deutschunterricht, sondern bemüht sich auch um eine sinnvolle Freizeitgestaltung, Begleitung bei Einkäufen und Behördengänge. Darüber hinaus wird die Gruppe nicht müde, auch öffentlich auf Ungerechtigkeiten und Missstände im Asylwesen aufmerksam zu machen – etwa mit einer Online-Petition für Flüchtlingskinder.

Herzensbildung im Unterricht

Über einen Solidaritätspreis durften sich heuer auch die Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule Haslach freuen. Sie engagieren sich im Fach „Soziales Lernen“ für alte Menschen, für Menschen mit Beeinträchtigungen und für Straßenkinder. Mit dem Fach schafft die Schule Raum, damit Kinder soziale Erfahrungen machen und üben können. Die Jugendlichen sind mit viel Kreativität und großem Engagement bei der Sache. Projekte werden unter anderem mit der Schwerstbehindertenklasse Rohrbach, dem Altenheim Haslach, der Oase - Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung und dem Verein „MaKaPi“ für Straßenkinder in Bolivien durchgeführt.

