Katsdorf und Gallneukirchen wollen ungeschlagen bleiben

MÜHLVIERTEL. Bezirksliga-Derby: Hellmonsödt fordert Bad Leonfelden heraus.

Katsdorfs Christoph Lang trifft morgen daheim auf den SV Freistadt. Bild: (pirkes)

"Das Ziel ist, zu Hause drei Punkte einzufahren", sagt Katsdorfs Trainer Eric Rößl vor dem morgigen Heimspiel gegen den SV Freistadt. Seine Mannschaft hat mit sieben Punkten aus drei Partien einen guten Saisonstart in der Landesliga Ost erwischt. "Wir spielen aktuell einen super Fußball, offensiv sind wir immer gefährlich", sagt Rößl. Es wäre sogar das Punktemaximum möglich gewesen, die zwei späten Gegentore beim 2:2-Remis in Lembach haben das aber verhindert. "Da haben wir etwas liegenlassen, wir sind dennoch mehr als zufrieden mit dem Auftakt."

Ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen sind die Fußballer aus Gallneukirchen: Die Nimmervoll-Elf ist nach wie vor ungeschlagen und will auch morgen gegen Admira Linz wieder anschreiben. Schon heute (19.45 Uhr) treffen Rohrbach-Berg und die Spielgemeinschaft Pregarten aufeinander.

Derby in Bad Leonfelden

Ein Lokalduell steigt am Sonntag in Bad Leonfelden. Die Kurstädter fordern im Bezirksliga-Derby den SV Hellmonsödt. "Wir wollen in jedem Fall ungeschlagen bleiben", sagt Bad Leonfeldens Trainer Gerhard Meindl, der sich natürlich drei Punkte erhofft. "Der Gegner ist aber offensiv sehr stark, und im Derby ist immer alles drin." Noch besser als Bad Leonfelden ist die Union Julbach in die Meisterschaft gestartet: Der Landesliga-Absteiger steht nach drei Siegen an der Tabellenspitze. Morgen geht es zum "Absteigerduell" nach Eferding. Schon unter Druck steht Aigen-Schlägl nach drei Pleiten und einem Torverhältnis von 1:16. Der Aufsteiger fährt am Sonntag nach St. Oswald/Freistadt. Die St. Oswalder warten auch noch auf den ersten Sieg in der Hinrunde.

Auf ein erstes Erfolgserlebnis hofft OÖ-Ligist Union Perg nach vier Niederlagen in Serie. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Obermüller, dem der Vereinsvorstand trotz aktueller Negativ-Serie weiterhin das Vertrauen schenkt, trifft dabei morgen auswärts im Kellerduell auf die ebenfalls noch punktelosen Jungen Wikinger aus Ried.

