Junge Philharmonie Freistadt vertont die Bilder einer Ausstellung

FREISTADT. Bekannte Melodien aus der Klassik stehen am Mittwoch beim Sommerkonzert in der Freistädter Messehalle auf dem Programm.

Junge Philharmonie Freistadt Bild: privat

Übermorgen, Mittwoch, lädt die Junge Philharmonie Freistadt um 20 Uhr zu ihrem traditionellen Sommerkonzert ein. Austragungsort ist einmal mehr die Messehalle Freistadt.

Eröffnet wird das sommerliche Konzertprogramm mit dem Trompetenkonzert von Alexander Arutjunjan, ein hochvirtuoses, von armenischer Folklore geprägtes Stück, das dem Solisten Konrad Hametner, seines Zeichens Trompetenlehrer an der Landesmusikschule Freistadt, einiges abverlangen wird. Danach entführen Auszüge aus dem Ballett "Romeo und Julia" von Sergei Prokofjew, eine der bekanntesten und schönsten Balletmusiken der Welt, in die tragische Liebesgeschichte von William Shakespeare.

Im zweiten Teil des Konzerts führt ein musikalischer Rundgang durchs Museum mit Modest Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" in der Orchestrierung von Maurice Ravel. Am Dirigentenpult steht Christian Germaine, der bereits zahlreiche erfolgreiche Konzerte der Jungen Philharmonie geleitet hat. Karten gibt es in der Buch- und Papierhandlung Wolfsgruber sowie bei den Orchestermitgliedern um 20 Euro (ermäßigt: 10 Euro); Abendkasse: 24/12 Euro. (polzer)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema