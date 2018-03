Junge Mühlviertlerinnen sind Tischtennis-Landesmeister

ST. GEORGEN AM WALDE. Tanja Temper, Lisa Mayrhofer und Julia Payreder triumphierten bei den Titelkämpfen für Schul-Mannschaften in Wels.

Tanja Temper, Lisa Mayrhofer und Julia Payreder Bild: privat

Großer Jubel herrscht in der NMS St. Georgen/Walde über das Abschneiden bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften der Schulen. Wie schon im Vorjahr hatte man zwei Teams zu den Titelkämpfen nach Wels entsandt. Und erneut durfte dabei über einen Titel gejubelt werden. Das von Alexander Buchberger betreute Mädchenteam mit Lisa Mayrhofer, Julia Payreder, Tanja Temper zeigte in der Kategorie „Ohne Vereinsspielerinnen“ groß auf und holte sich mit Siegen gegen die NMS Sandl (5:0) und gegen die NMS Kremsmünster (5:1) in einem wahren Finalkrimi gegen die NMS Naarn (5:4) den Landesmeistertitel.

Lospech hatte das Burschenteam mit Lukas Temper, Simon Schwaighofer, Jürgen Palmetshofer und Michael Lenz, das gleich in der ersten Partie gegen den späteren Halbfinalisten aus der NMS Pettenbach antreten musste und frühzeitig ausschied.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema