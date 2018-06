Jugendkantorei singt Open Air

AIGEN-SCHLÄGL. Die Jugendkantorei Schlägl lädt am 16. Juni um 20 Uhr wieder in den Event-Steinbruch "Stoareich Natschlag" zum großen Open Air.

Bei freiem Eintritt – freiwillige Spenden werden gerne angenommen – bieten die sangesfreudigen Mühlviertler wieder ein buntes Programm. Gesungen wird Musik der 60er, 70er, 80er und 90er im Originalsound und mit tollen Kostümen. Queen (Somebody to love), wird ebenso zu hören sein wie Glee (Lean on me) oder Nummern wie Rosanna, It’s raining men, Living on a prayer, You’re the one that I want. Auch altbekannte Songs von Abba oder ein paar Austro-Pop-Schmankerl gibt es zu hören.

Außerdem wird die Jugendkantorei ihre Gäste im Stoareich auch bewirten. Sollte es tatsächlich regnen, findet das Open Air am 23 Juni statt.

