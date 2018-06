Jüngste Landesmeisterin

LASBERG / BAD ZELL. Bad Zellerin Stella Egger holte Springreit-Titel.

Stella Egger blieb in Lasberg siegreich. Bild: Manfred Pillik

Sie ist 17 Jahre jung und seit dem Wochenende die jüngste Landesmeisterin aller Zeiten im Springreiten: Die Rede ist von Stella Egger aus Bad Zell, deren Stern bei den Landesmeisterschaften am Wochenende in Lasberg zur richtigen Zeit aufging. Mit ihrem Pferd Candyman blieb die 17-Jährige als einzige im Grunddurchgang fehlerfrei, womit es auch keinen Zweifel am Landesmeister-Titel gab. Denn mit 73,70 Sekunden waren Egger und Candyman auch klar die Schnellsten. Silber ging an die Lambacherin Eva Resnitschek auf Captain Morgan, die ebenso wie die Drittplatzierte Stefanie Lindner aus Lasberg auf Cassini Cantus einen Abwurf verzeichnete.

