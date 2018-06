Jubiläumstreffen ist auch Schlusspunkt für Quadfreunde

ST. GEORGEN AM WALDE. Nach dem zehnten Quad-Treffen am Schanzberg zieht Siedlerverein einen Schlussstrich unter die erfolgreiche Veranstaltung.

Ein letztes Mal nehmen Quadfahrer aus ganz Österreich Kurs auf St. Georgen am Walde. Bild: Lumetsberger

„Die Quadfahrer werden diese Veranstaltung in St. Georgen am Walde bestimmt vermissen“, so der Tenor vieler eingefleischter Motorsportler. Am 24. Juni wird Siedlervereinsobmann Manfred Mayrhofer mit seinem zehnten Quadtreffen die erfolgreiche Veranstaltung beenden: „Ich bedanke mich bei den vielen Unterstützern und Helfern. In den vergangenen zehn Jahren ist diese Veranstaltung zu einem der größten Quadtreffen Österreichs heran gewachsen. Nach zehn Jahren ist es genug“, sagt Mayrhofer.

Die Teilnehmer am Quad-Treffen kommen traditionell nicht nur aus Ober- und Niederösterreich sondern auch aus Wien, Salzburg und dem Burgenland. Sogar aus Deutschland reisten bereits Quadbegeisterte an. Beim Jubiläumstreffen soll am 24. Juni noch einmal so „richtig die Post abgehen“. Um 9 Uhr treffen sich alle Quadfahrer auf dem Schanzberg (Reiterplatz). Die gemeinsame Ausfahrt in die schöne Landschaft der Mühlviertler Alm ist um 10:15 Uhr angesetzt. Nach dem Mittagessen steht ein Geschicklichkeitsfahren – der so genannte „heiße Draht“ – auf dem Programm, bevor um 14 Uhr die Siegerehrung über die Bühne geht. „Zum Jubiläum erhält jeder Teilnehmer ein Präsent“, kündigt Siedlervereinsobmann Mayrhofer an. Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich auch um Essen und Trinken für alle Teilnehmer und Zaungäste.

Infos zum Treffen unter: www.quadfreunde.at oder www.siedlerverein.st.georgen-w.at

