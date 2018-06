Jubiläum am Dach von Oberösterreich

LIEBENAU. Weggefährten und Freunde gratulierten Erich Punz zum 20-jährigen Amtsjubiläum als Bürgermeister der höchstgelegenen Gemeinde Oberösterreichs.

Bezirksvorsitzender BR Michael Lindner, Bgm. Erich Punz, PV-Vors. Hans Affenzeller, Bgm. Alois Punkenhofer Bild: SP Freistadt

Diese Überraschung war wirklich gelungen: Zu einer straffen Sitzung hatten Fraktionsvorsitzende Susanne Füxl und Ortsparteivorsitzender Franz Kern ihren Bürgermeister Erich Punz zitiert. Dieser kam wie immer pünktlich und bestens vorbereitet zum vereinbarten Termin und staunte nicht schlecht: Da standen alle seine FreundInnen und WeggefährtInnen mit Geschenkkorb, Getränken und bester Laune und gratulierten dem sichtlich überraschten Orts-Chef zu seiner zwanzigjährigen Amtszeit. Auch Bezirksvorsitzender, Bundesrat Michael Lindner, der St. Oswalder Bürgermeister Alois Punkenhofer, Pensionisten-Vorsitzender Hans Affenzeller und Bezirksgeschäftsführer Siegfried Lehner waren unter den Gratulanten.

„Ich habe sehr großen Respekt vor Politikern wie du einer bist. Herz, Hirn und Handschlagqualität zeichnen dich aus und es ist wirklich großartig, was du in und für Liebenau geschaffen hast und mit wie viel Energie und Begeisterung du noch immer für die Menschen in deinem Ort da bist“, lobte Bezirksvorsitzender Michael Lindner den Liebenauer Langzeit-Bürgermeister. Punz war sichtlich gerührt und bedankte sich bei allen, die ihn in den 20 Jahren seiner Amtszeit begleitet und unterstützt haben - allen voran seiner Frau Gerlinde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema