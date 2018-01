Jobs im Überfluss: „Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist so hoch wie noch nie“

PERG / FREISTADT. Lediglich bei den älteren Arbeitslosen ist die gute Konjunktur noch nicht angekommen.

Auch nach jungen Mechanikern wird mittlerweile emsig gesucht. Bild: lebe

Volle Auftragsbücher in den Firmen und steigende Mitarbeiterzahlen prägen derzeit die wirtschaftliche Situation im Unteren Mühlviertel. Zwar lässt die Winterarbeitslosigkeit in Bau- und Baunebengewerbe die Zahl der Arbeitslosen wie jedes Jahr im Dezember markant steigen, dennoch sprechen die Leiter der AMS-Bezirksstellen in Perg und Freistadt von einer außergewöhnlich niedrigen Arbeitslosigkeit. „Derzeit sind trotz der Saisonarbeitslosigkeit um 134 Personen weniger bei uns arbeitslos gemeldet, als im Dezember 2016“, sagt Freistadts AMS-Leiter Alois Rudlstorfer. Vom Rückgang profitieren sowohl Frauen, als auch Männer. Nach Altersgruppen betrachtet profitieren derzeit die Jugendlichen am meisten. Bei den unter 25-Jährigen fallen die Zahlen in Freistadt um 24 Prozent, in Perg um 27 Prozent.

Noch eklatanter fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bezirk Perg aus. Hier waren zum Jahreswechsel 1614 Personen (617 Frauen, 997 Männer) vorwiegend saisonbedingt arbeitslos gemeldet. Das sind um 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Da es sich bei den Arbeitslosen hauptsächlich um Personen mit niedriger oder keiner Qualifikation handelt, fällt es den regionalen Unternehmen mit hohem Fachkräfteanteil zunehmend schwer, ihren Mitarbeiterstand aufzustocken oder frei gewordene Stellen nachzubesetzen. „Das Nachfrageniveau nach Arbeitskräften ist so hoch wie noch nie. Wir intensivieren unsere Vermittlungsaktivitäten, um Betriebe bei der Personalsuche bestmöglich zu unterstützen“, sagt die Perger AMS-Leiterin Christa Hochgatterer.

Beim AMS Freistadt sind derzeit 475 offene Stellen gemeldet. Das sind um 134 mehr, als noch vor einem Jahr. Von den Perger Unternehmen sind im AMS Perg insgesamt 377 zu besetzende Jobs gemeldet. Selbst früher von Jugendlichen stark nachgefragte Berufe wie Kfz-Mechaniker sind mittlerweile rar.

Ältere haben es schwer

Einzig für die Altersgruppe der über 50-Jährigen bringt die gute Wirtschaftslage noch keine Verbesserung. Unter ihnen steigt im Bezirk Freistadt die Zahl der Arbeitsuchenden im Jahresvergleich um 14 % auf 488 Personen. Da es bei den Lehrstellen deutlich mehr Jobs als interessierte Jugendliche gibt, versucht man in Freistadt nun, diese beiden Problemfelder zu verknüpfen, sagt Alois Rudlstorfer: „Wir fördern gezielt Betriebe, die ältere Arbeitsuchende in einem Lehrverhältnis bei mindestens Hilfsarbeiterentlohnung ausbilden.“ Mit der von der Bundesregierung ausgesetzten „Aktion 20.000“ hätte man im Bezirk Perg sicherlich einige ältere Menschen wieder in Beschäftigung bringen können, sagt Christa Hochgatterer. „Ob das auch ohne Förderung gelingt, bleibt abzuwarten.

Das Ende der Aktion bedeutet nun für uns jedenfalls, dass wir mit verstärkten Vermittlungsaktivitäten die gute konjunkturelle Lage nützen wollen und mit anderen Förderinstrumenten zusätzliche Arbeitsaufnahmen schaffen möchten.“

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema