Jeder zweite Lehrling bekam Negativ-Bescheid

ROHRBACH. Mit Lehrlingskonferenzen wird derzeit in ganz Oberösterreich über die Situation der von Abschiebung bedrohten Lehrlinge informiert: vergangenen Freitag im Landhaus mit über 200 Teilnehmern, Montagmorgen im AMS Rohrbach mit mehr als 50 Betroffenen, weitere Treffen werden folgen.

"Besonders dramatisch ist die heute sichtbar gewordene Situation im Bezirk Rohrbach, wo von 27 Lehrlingen bereits 13 einen Negativbescheid erhalten haben. Für die Betroffenen und für die Wirtschaft der Region eine echte Katastrophe, da aufgrund der extrem geringen Arbeitslosigkeit im Bezirk und der Abwanderungssituation der Bedarf an Lehrlingen besonders hoch ist. Die Wirtschaft des Bezirks kämpft um jeden Lehrling, hat mit den Asylwerbenden in den Lehrlingsmangelstellen ausgezeichnete Erfahrungen gemacht und ist daher zurecht empört. Eine Lösung wie in Deutschland durch das 3+2-Modell, das eine Duldung für Lehrlinge im Asylverfahren zumindest für fünf Jahre garantiert, wird von allen gefordert."

