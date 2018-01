Jahresauftakt mit Sauschädl-Schmaus

FREISTADT. Die Stadtpolitik zelebriert den Beginn des Arbeitsjahres mit einem Empfang im Salzhof.

Freistadts Stadtregierungs lädt am Donnerstag zum traditionellen Neujahrsempfang in den Salzhof. Bild: Flora Fellner

Gemeinsam in das neue Jahr starten – dieses Ziel verfolgt die Stadtpolitik mit ihrem öffentlichen Neujahrsempfang am Donnerstag, 11. Jänner. Alle Freistädterinnen und Freistädter sind dazu ab 19 Uhr in den Salzhof zum Neujahrsempfang mit traditionellem Sauschädl-Essen eingeladen. Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer und die Mitglieder des Stadtrates wollen an diesem Abend über die neuesten Entwicklungen in der Stadt informieren und geben einen Ausblick auf die wichtigsten Projekte und Höhepunkte des kommenden Jahres. Im Anschluss bedankt sich die Stadtgemeinde bei Personen, die sich in besonderer Weise für Freistadt eingesetzt haben.

Auf die Bühne gebeten werden auch die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels in der Innenstadt. Sie dürfen sich über tolle Preise freuen. Musikalisch begleitet werden die Feierlichkeiten von der Band „The Burns“. Zum gemütlichen Ausklang wird der traditionelle Sauschädl serviert.

