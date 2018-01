Inder hilft den Mühlviertlern wieder zu sich selbst zu finden

ULRICHSBERG. Krishan Dutt Sharma leitet in Ulrichsberg den "Verein für Sein".

Krishan Dutt Sharma und Adelheid Hüpf wollen mit ihrem "Verein für Sein" Menschen helfen. Bild: (Hanner)

Burn-out und psychische Erkrankungen nehmen stetig zu. Ein gebürtiger Inder tritt mit seinem "Verein für Sein" an, um Menschen zu helfen, zu sich selbst zu finden und sich selbst zu helfen. "Haben, um zu sein, nicht sein, um zu haben! Das ist der springende Punkt. Unsere Gesellschaft häuft nur mehr Besitz an, er ist das Aushängeschild des Menschen geworden, nicht mehr seine Persönlichkeit", sagt Krishan Dutt Sharma zu seinem Antrieb. Er kann aus dem Nähkästchen plaudern: Denn der promovierte Sportwissenschaftler arbeitet als Bewegungstherapeut in einer psychosomatischen Klinik am Chiemsee. Es macht ihn traurig, dass es dort eine eigene Station für Jugendliche gibt, die sich selbst verletzen oder an Essstörungen leiden: "Das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft: Wir leben im Paradies und leiden."

Hilfe und Beratung

Der Verein für Sein mit Krishan Dutt Sharma als wissenschaftlichem und spirituellem Leiter nimmt sich dieses Themas an. Infoveranstaltungen und Meditationen sollen helfen, zu sich selbst zu finden. Die nächste findet bei freiem Eintritt am Samstag, 27. Jänner, von 10 bis 11.30 Uhr im Hotel Almesberger statt. Auch Vorträge und Kurse hält der Bewegungstherapeut zu Themen wie Burn-out, Meditation oder Selbstfindung. "Es ist mir ein Herzensanliegen, den Menschen zu helfen. Ich will nichts verdienen, nur mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben. In Zeiten wie diesen, in denen materieller Besitz zum Lebensinhalt und Fremdbestimmung statt Selbstbestimmung normal geworden ist, wollen wir damit einen Kontrapunkt setzen", erklären Sharma und die Obfrau des Vereins für Sein, Adelheid Hüpf.

"Es gibt ja schon ein breites Angebot in die Richtung Meditation und Stressbewältigung und die Menschen geben Unsummen dafür aus. Das ist nicht unser Antrieb. Alle unsere Angebote sind grundsätzlich kostenlos. Falls sich jemand mit Spenden einstellen möchte, werden wir diese für den Ankauf von Turnmatten oder die Einrichtung eines fixen Raumes mit Beamer für unsere Kurse verwenden. Wir freuen uns aber auch, wenn uns jemand einen Raum für unsere Zwecke zur Verfügung stellen möchte." Kontakt: vereintsein@gmx.at oder 07288 / 6232.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema