In letzter Spielminute zum Titel-Hattrick

PERG. Die Schülerliga-Fußballer der Sport-NMS Bad Kreuzen krönten sich in einem packenden Finalspiel gegen die NMS Perg 1 zum Bezirksmeister. Simon Aschauer erzielte Sekunden vor Schluss den 2:1-Siegtreffer.

Dritter Bezirkssieg in Serie für die Sport-NMS Bad Kreuzen. Bild: privat

PERG. Ein würdiges Finale zweier hoch talentierter Mannschaften erlebten am Mittwoch die Fans auf der Perger Askö-Anlage beim großen Showdown der Sparkassen-Schülerliga 2018. Auf dem Platz trafen die in der Vorrunde ungeschlagenen Kicker der NMS Perg 1 auf die Titelverteidiger der Sport-NMS Bad Kreuzen. Auf beiden Seiten wurden sehenswerte Aktionen gespielt, die aber in der ersten Halbzeit noch nicht zum gewünschten Torerfolg führten.

Ganz anders die zweite Halbzeit: Da gelang Bad Kreuzen gleich mit dem ersten Angriff der Führungstreffer. Kapitän Simon Aschauer tankte sich durch und konnte eine tolle Einzelleistung zum 1:0 abschließen. Doch die Gastgeber aus Perg hatten - angetrieben von rund 250 Fans der eigenen Schule - die richtige Antwort parat: Angriff um Angriff rollte auf das Bad Kreuzner Tor zu. Der Ausgleichstreffer fiel durch ein Solo des groß aufspielenden Nico Marek. In den letzten Minuten des Spiels gab es wieder auf beiden Seiten Möglichkeiten zur Entscheidung. Als alles bereits mit einer Entscheidung im Elfmeterscheißen rechneten, konnte Bad Kreuzen noch einmal Stürmer Simon Aschauer mit einem präzisen Zuspiel in die Tiefe einsetzen. Dieser blieb im Abschluss cool und versenkte die Kugel zum entscheidenden 2:1 im Tor der Perger.

Als Schiedsrichter Herbert Wenigwieser kurz darauf das Finale beendete, war der dritte Bezirkssieg in Folge für die Sport-NMS Bad Kreuzen in trockenen Tüchern und der Jubel bei Spielern, Betreuern, Eltern und Fans grenzenlos. Im Spiel um den dritten Platz behielt das Europagymnasium Baumgartenberg mit 3:2 die Oberhand gegen die NMS Mauthausen.

