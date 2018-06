In Putzleinsdorf spielen die Minis ihre eigene WM

PUTZLEINSDORF. Weltmeisterschaft der Nachwuchs-Kicker.

Die Union Putzleinsdorf lädt zur Weltmeisterschaft der Kleinen. Bild:

Russland ist zwar momentan der Nabel der Fußballwelt, Putzleinsdorf aber immerhin ein interessanter Nebenschauplatz. Dort findet am 30. Juni und 1. Juli im Sportzentrum eine Mini-WM für drei Nachwuchs-Altersklassen statt.

Nach dem Erfolg der letztjährigen U13 Champions League mit 36 Mannschaften konnten heuer 56 Teams aus drei Nationen für eine Teilnahme begeistert werden. Die drei Turniere (U10, U12, U14) beschicken Topklubs wie beispielsweise der LASK, die SV Guntamatic Ried oder FK Kaplice. "So ein Teilnehmerfeld verspricht ein super Turnier", ist Organisator Anton Berger sicher und lädt auch die Zuschauer ein, nach Putzleinsdorf zu kommen. Nach der Fahnenparade aller 36 Mannschaften um neun Uhr wird am Samstag auf vier Plätzen die Mini-WM der Gruppen U12 mit den Topfavoriten LASK und FC Stadlau sowie U14 gespielt.

Am Sonntag will die Spielgemeinschaft Putzleinsdorf/Hofkirchen im U10-Turnier (ab 10 Uhr) ein Wörtchen um den Tiel mitreden. Doch auch das LAZ Mühlviertel Mitte und der Salzburger USK Piesendorf schicken je eine Auswahl ins Rennen. In den Pausen können die Jungkicker ihr Talent auch bei einer Torschusswand beweisen. Spielt das Wetter mit, öffnet natürlich auch das angrenzende Freibad. "Ich freue mich auf eine spannende Mini-WM und bin sicher, dass wie auch in Russland Außenseiter eine Chance auf den Titel haben", sagt Berger.

