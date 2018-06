Im neuen Kindergarten wird Vielfalt gelebt

WALDBURG. Mit einem großen Fest wurde der fertig sanierte und erweiterte Kindergarten eröffnet.

Spielstationen bereicherten das Eröffnungsfest Bild: Kindergarten Waldburg

Zum großen Eröffnungsfest im Kindergarten luden Waldburgs Bürgermeister Michael Hirtl und Kindergartenleiterin Birgit Schaumberger ein. Das Haus war in den vergangenen Monaten saniert und erweitert worden.

Nach einem Festakt, den die Kindergartenkinder und die Jungmusiker der Trachtenmusikkapelle Waldburg musikalisch umrahmten, standen die Räumlichkeiten des Kindergartens sowie der erweiterte Garten für Rundgänge der Gäste offen. Viele Jungfamilien konnten dabei auch erste Kontakte zu den Pädagoginnen knüpfen. Kinder, im Alter von 2 bis 6 Jahren werden in dem dreigruppigen Gemeindekindergarten betreut.

In einem Prozess an welchem die Gemeinde, Volksschule, Kindergarten, Architekt und Bauträger beteiligt waren, konnte beim Umbau auch ein Projekt „Kunst am Bau“ verwirklicht werden. Als Leitgedanke stand dafür das Motto „Vielfalten“ voran. Auf vielfältige Weise tragen sowohl der Kindergarten als auch die Volksschule dazu bei, dass sich die Kinder in dem gemeinsam genutzten Haus entfalten können. Dementsprechend lenken gefaltete Tulpen am Kindergarteneingang und gefaltete Vögel an der Schulfassade den Blick auf sich.

„Wir schätzen unser helles, geräumiges Haus sehr. Wir wissen den wundervollen Ausblick und die unmittelbare Nähe zu der Natur zu schätzen und zu nützen. Hier in Waldburg stehen uns viele Möglichkeiten offen, mit den Kindern wertvolle Zeit im Freien zu verbringen“, sagt Kindergartenleiterin Birgit Schaumberger.

