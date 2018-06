Im Troadkastn spielt zwei Tage lang die erdige Musik

GALLNEUKIRCHEN. Das Warschenhofergut in Gallneukirchen beherbergt am 8. und 9. Juni das beliebte "Troadkastn-Festival" mit Schwerpunkt Linz.

Die Crazy Cubes sind beim Festival live dabei. Bild: privat, Fitzthum

Troadkastn. So sagt man in Oberösterreich (wie auch in Bayern) zum Getreidekasten, in dem einst nicht nur Getreide, sondern auch andere wertvolle Güter des jeweiligen Bauernhofes aufbewahrt wurden. In jenem Troadkastn, der in Gallneukirchen das idyllisch gelegene Warschenhofergut beheimatet, wird am Wochenende wieder musikalisch Wertvolles einziehen. Zum siebten Mal gibt es das Troadkastn-Festival, organisiert vom Kulturverein Gallnsteine und von den Brüdern Jörg und Timo Brunnbauer.

Es ist seit jeher ein Qualitätszeichen dieses Festivals, erdiger Musik eine Bühne zu geben. Heuer haben die Organisatoren einen Schwerpunkt auf Linzer Bands gelegt, die wenn schon nicht Legenden, dann zumindest schon legendär sind. Der Auftakt gehört heute, 8. Juni, ab 20 Uhr, dennoch einem Tschechen. Der Prager Jazz- und Bluesmusiker Jan Korinek wird mit seinen Groovekeepers das Festival eröffnen. Danach spielen die Crazy Cubes feinsten Rockabilly. Seit einem Vierteljahrhundert sind die Linzer schon auf ihrer Mission. Erstmals sind sie heuer beim "Troadkastn-Festival" zu Gast.

Bluesbüro am Nachmittag

Am Samstag, 9. Juni, darf man sich bereits am Nachmittag auf musikalische (und kulinarische) Feinkost freuen. Das Gratiskonzert des Bluesbüro (mit Bierbegleitung der Tragweiner Beer Buddies und Köstlichkeiten der Chiliproduzenten Feuer-Zeug aus Engerwitzdorf) ist der Moment, an dem sich die Organisatoren in den Blickpunkt spielen. Denn hinter dem Bluesbüro steckt ein neues Vernetzungsprojekt der heimischen Bluesszene, das von den Brunnbauer-Brüdern betrieben wird.

Ab 20 Uhr ist dann am Samstag wieder "richtige" Festivalzeit. Mit der Formation "First Gig Never Happened" gibt sich die aufstrebende Formation mit weiblicher Übermacht die Ehre.

Danach spielt die österreichisch-spanische Formation Billy and Johnny rund um Geigenwunder Florian Sighartner, ehe es zum Höhepunkt, einem Wiedersehen und Wiederhören mit Sa!ke and the Voodoo Haints kommt. Da wird der Holländer, der lange in Linz lebte, der Hemmungslosigkeit des New Orleans Blues wieder viel Raum geben.

Alle Informationen im Internet unter www.gallnsteine.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema