Im Rohrbacher Busverkehr bleibt heuer kaum ein Stein auf dem anderen

BEZIRK ROHRBACH. Ab Dezember werden mehr Schnellverbindungen die Pendler in den Zentralraum bringen.

Nach den Bezirken Perg und Freistadt wird heuer auch im Oberen Mühlviertel der Bus-Linienverkehr von Grund auf neu organisiert. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Von einer zunehmenden Zahl an Beschwerden von Buspendlern sowie Unmut in manchen Gemeinden im Bezirk Rohrbach über die Reduzierung von Bushaltestellen haben gestern die Mühlviertler Nachrichten berichtet. Damit werde trotz täglicher Verkehrsstaus in Linz der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel nicht eben schmackhaft gemacht, so die Kritik.

Ein Hintergrund dieser Unzufriedenheit ist die anstehende Neustrukturierung des gesamten Busverkehrs im Oberen Mühlviertel ab Dezember 2018. Ab diesem Zeitpunkt werden die Verkehrsunternehmen Dr. Richard, sabtours und Leitner – diese haben in einem EU-weiten Vergabeverfahren den Zuschlag für die Buslinien erhalten – das Streckennetz bedienen. Bisher war vor allem der Postbus in dieser Region unterwegs.

Auf Grund dieser Umstellung komme es schon jetzt bei der ÖBB Postbus GmbH zu organisatorischen Veränderungen, hieß es gestern vom Oberösterreichischen Verkehrsverbund (OÖVV): "Schon jetzt werden Teile des Angebots nicht vom ÖBB-Postbus direkt, sondern von privaten Subunternehmen erbracht. Gemäß der noch gültigen Altverträge liegt die Qualität der Verkehrsleistung in der Verantwortung der ÖBB Postbus GmbH." Der Verkehrsverbund habe daher keinen Einfluss auf den Fahrzeugeinsatz. So sei derzeit der wechselnde Einsatz von Reisebussen, Linienbussen älterer Bauart oder auch von Stockbussen möglich. Ab Dezember 2018 kommen ausschließlich Neufahrzeuge mit höherer Sitzplatzkapazität und durchgängiger Barrierefreiheit zum Einsatz.

Auf einer gesetzlichen Vorgabe basiert auch der Umbau der Haltestellen. Demnach sind alle Haltestellen und Linien von der Kraftfahrlinienbehörde neu zu konzessionieren. Dabei werden besonders Verkehrssicherheit und Befahrbarkeit überprüft. Entsprechen die Haltestellen nicht den Vorgaben, muss umgebaut werden. "An Haltestellen, die nur sehr schlecht frequentiert werden, stehen jedoch Umbaukosten in keinem Verhältnis zum Nutzen. Daher werden diese in Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung des Landes zur Schließung vorgesehen", so OÖVV-Sprecherin Martina Steininger.

Generell erwarte man sich von der Neuorganisation eine Verbesserung für Pendler. Vor allem auf der Hauptachse Linz–Rohrbach–Ulrichsberg werde es neue Eilverbindungen geben, die nur wichtige Knoten- und Park & Ride-Haltestellen bedienen. Bei Sperren, Unfällen oder Baustellen könne die Pünktlichkeit und das Abwarten von Anschlüssen leider nicht immer gewährleistet werden.

