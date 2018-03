Im Newsroom zu Gast

ROHRBACH-BERG/LINZ. Rohrbach-Bergs Stadtrat bei den OÖNachrichten.

Die Rohrbacher Stadtspitze besuchte die Promenaden Galerien. Bild: Arnoldner

Im Newsroom der OÖNachrichten entsteht nicht nur täglich die neueste Print-Ausgabe der Tageszeitung. Vor hier aus werden Nachrichten in Echtzeit über die unterschiedlichsten Kanäle des Medienhauses in die Welt geschickt. Davon überzeugten sich die Mitglieder des Stadtrates und die designierte Amtsleiterin aus Rohrbach-Berg. Chefredakteur Gerald Mandlbauer führte die Mühlviertler Delegation durch die neue Nachrichten-Zentrale und erzählte von den neuen Herausforderungen, die von der OÖN-Redaktion zu bewältigen sind. Zum Abschluss überzeugten sich die Rohrbacher auch noch vom neuen gastronomischen Angebot in den Promenaden Galerien.

