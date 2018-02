Im "Finale dahoam" liegen Freistadts Hoffnungen auf Jean Andrioli

FREISTADT. Dank Blitz-Heilung nach Handbruch ist der Kapitän beim Final3 ab Freitag schlagkräftig

Sechs Teams, ein großes Ziel: der Bundesliga-Titel in der Halle Bild: ÖFBB

Für das "Finale dahoam" in der Faustball-Bundesliga ist alles angerichtet. Die Union Compact Freistadt, der amtierende Meister am Feld und in der Halle, ist pünktlich vor dem Final3 zu Hause wieder "schlagkräftig". Denn Kapitän Jean Andrioli schaffte nach einer Verletzung rechtzeitig das Comeback und ist am Freitag im Halbfinale gegen die DSG Froschberg (19 Uhr) im Einsatz.

Beim Champions-Cup Anfang Jänner passierte es. Hauptangreifer Andrioli verletzte sich bei einem Block. Die Diagnose: Radiusfraktur. Die Chancen auf einen Einzug ins Final3 vor eigenem Publikum schienen für die Freistädter begraben. Doch da hatte niemand mit der Willensstärke von Andrioli gerechnet. Er kämpfte sich früher als erwartet wieder zurück. "Vor vier Wochen hätte mich noch kein Arzt spielen lassen. Nun freue ich mich auf die Heim-Finalveranstaltung wie ein 18-Jähriger", sagt der 32-jährige Andrioli, der bereits in der dritten Hallen-Runde wieder auflief und mit den Mühlviertlern doch noch den Einzug in die Finalrunde schaffte.

Wo man es nun aber mit gefährlichen Gegnern zu tun bekommt. Froschberg, die erste Hürde am Weg ins Finale, hat es mit jungen Spielern erstmals seit langem wieder in die Endrunde geschafft. Im Endspiel würde dann das Überraschungsteam aus Vöcklabruck warten. Die Tigers sind in bislang 16 Spielen noch ungeschlagen. "Beide haben nichts zu verlieren", warnt Andrioli. Neben ihm sind die Teamspieler Klaus Thaller und Julian Payrleitner sowie Routinier Michael Kreil und Nico Voit die Freistädter Stützen.

Damen machen den Start

Das Final3 in der Freistädter Sporthalle startet am Freitag um 17 Uhr mit dem Halbfinale der Frauen. Dort treffen der Grunddurchgangs-Dritte Neusiedl – übrigens der einzige Vertreter, der im Final3 nicht aus Oberösterreich kommt – und der Zweite Laakirchen aufeinander. Im Finale am Samstag wartet dann mit Nussbach der Titelverteidiger.

Programm

Final3 der Faustball-Bundesliga in Freistadt:

Freitag, 17 Uhr: Halbfinale Frauen ASKÖ Laakirchen Papier – Neusiedl; 19 Uhr: DSG UKJ Froschberg – Union Compact Freistadt;

Samstag, 16 Uhr: Finale Frauen Union Haidlmair Schwingenschuh Nußbach – Sieger Halbfinale; 18 Uhr: Union Tigers Vöcklabruck – Sieger Halbfinale

Fernsehübertragung: Wer nicht vor Ort sein kann in Freistadt, hat diesmal die Möglichkeit, das Final3 auch im Internet-Fernsehen zu sehen. PlatinTV überträgt live. Zu sehen ist das Ganze auf www.faustball.at.

