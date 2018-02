"Ich helfe damit vor allem meinen Lieben daheim"

PERG. Zivilschutz-Leiterin Christina Pilsl wirbt für neu konzipierte Erste-Hilfe-Kurse im Bezirk Perg.

Christina Pilsl Bild: Zivilschutzverband OÖ

Die Statistiken sind überzeugend: Etwa 80 Prozent aller Unfälle geschehen nicht auf der Straße, sondern im persönlichen Umfeld, meistens sogar in der eigenen Wohnung. Wer also die wichtigsten Handgriffe in Erster Hilfe beherrscht, hilft damit vor allem seinen Freunden oder seiner Familie.

Das Rote Kreuz Perg und seine Erste-Hilfe-Botschafterin Christina Pilsl wissen, wie man sich hierfür wappnen kann: Zwei mal zwei Stunden üben – und man hat die Basics des Helfens intus. Diese neu konzipierten Express-Kurse finden am 14. und 19. März (19 bis 21 Uhr) in Grein, Perg, Schwertberg, Sankt Georgen/G., St. Georgen/W., Waldhausen, St. Thomas, Baumgartenberg, Mauthausen, Mitterkirchen, Windhaag und Bad Kreuzen statt. Anmeldung: www.erstehilfe.at.

Eine der Botschafterinnen für diese Ausbildungs-Initiative ist Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Christina Pilsl aus Grein. "Als Mutter leiste ich fast täglich in irgendeiner Art und Weise Erste Hilfe. Meistens bleiben wir vor schwereren Verletzungen verschont und es sind nur kleine Kratzer oder blaue Flecken, die von mir ‚verarztet‘ werden müssen. Um aber auch im Ernstfall richtig reagieren zu können und meinen Lieben einfach helfen zu können, will ich dafür gerüstet sein", sagt die Juristin. Auch beruflich steht bei ihr im Katastrophen- und Zivilschutz die Eigenverantwortung und Vorsorge an oberster Stelle. Über die notwendigen Sofortmaßnahmen, die so oft so entscheidend sind, Bescheid zu wissen und diese regelmäßig zu üben, gehöre hier einfach dazu. Pilsl: "Das neue Angebot des Roten Kreuzes, in nur vier Stunden die wichtigsten Basics der Ersten Hilfe vermittelt zu bekommen, nütze ich daher gerne. Denn Selbstschutz ist und bleibt der beste Schutz."

