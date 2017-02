Hohe Auszeichnungen für "Breitband"-Volkskulturarbeit

WEITERSFELDEN / LASBERG. Maria Kammerer und Hermann Sandner erhielten die "Professor Hans Samhaber-Plakette" des Forums Volkskultur Oberösterreich.

Maria Kammerer Bild: Heinz Kraml

Das Forum Volkskultur OÖ. – Dachverband für 23 volkskulturell tätige Landesverbände – verlieh beim "Jahresauftakt der Volkskultur" im Linzer Landhaus Konsulentin Maria Kammerer aus Weitersfelden und Konsulent Hermann Sandner aus Lasberg/Elz die "Professor Hans Samhaber-Plakette".

Die beiden Geehrten widmeten ihr bisheriges Leben mit Begeisterung der Gestaltung ihrer Heimatgemeinden. Maria Kammerer, eine Säule des kulturellen Lebens in Weitersfelden und von Kindheit an verwurzelt mit der Volkskultur vermittelte als Lehrerin Mundart und Volkstänze an ihre Schüler. Literarisch im Stelzhamerbund beheimatet, schrieb sie zahlreiche Gedichte und gestaltete Kulturabende. 2009 erschien ihr Buch "Kimm, plaudern mar a weng". Diesem Titel entsprechend erzählt sie als Zeitzeugin jährlich jeweils am dritten Adventsonntag im Weihnachtsmuseum Harrachstal von früheren Zeiten. In den 1980er-Jahren verwandelte die bald 93-Jährige erstmals die Fenster des Ortes in einen Adventkalender. Sie erforschte und publizierte die Kleindenkmäler von Weitersfelden und verfasste eine umfangreiche Familienchronik.

Hermann und Maria Sandner

Hermann Sandner ist seit dem Jahr 2000 Obmann des Kulturausschusses sowie seit 2013 Vizebürgermeister in Lasberg. Der Heimatforscher war Vorsitzender des Festausschusses "500 Jahre Markt Lasberg", Koordinator für das Heimatbuch sowie Initiator für die Publikationen "Flur- und Kleindenkmäler in Lasberg" und des Lasberger-Kalenders. Er ist seit 26 Jahren Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Elz und Motor der dortigen Dorfentwicklung. Ein großer Erfolg gelang ihm mit der Wiederbelebung des Pechölbrennens, das 2013 zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe erklärt wurde. (khs)

