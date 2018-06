Höller in Tschechien als „Spielverderber“

Alois Höller siegte vor drei Tschechen.

In Sedlcany hatten die Hausherren keine Chance gegen Höller. (Gruber) Bild:

SEDLCANY. Als „Spielverderber“ für die Lokalmatadore erwies sich am Wochenende der Götzendorfer Alois Höller (Ford Focus) beim zur FIA-Zone-Meisterschaft zählenden Rallycross im tschechischen Sedlcany: Der Mühlviertler siegte vor gleich drei Tschechen.

So wie beim Sieg beim ÖM-Lauf vorige Woche im steirischen Greinbach hatte Höller auch in Sedlcany die Konkurrenz sicher im Griff: „Es ist super gelaufen, bis auf einen gebrochenen Stabi in einem der Vorläufe hatten wir keinerlei Probleme“, freute er sich über den neuerlichen Erfolg. Mit diesem zeigte Höller den Gastgebern, wo der Hammer hängt: Mussten sich mit Lubos Cizek (Audi) , Lukas Cerveny (Skoda) und Lukas Marek (VW) doch gleich drei Hausherren von ihm auf die Plätze verweisen lassen. Dazu konnte er dicke Punkte für das FIA-Zone-Championat mitnehmen. In diesem liegt der RUBBLE MASTER-Pilot nun ganz deutlich in Front.

