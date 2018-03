Hochficht-Gondel transportierte 1.000.000 Gäste

HOCHFICHT. Fachgruppe der Seilbahner tagte am Hochficht. Danach feierte die Bergbahn schon ein Jubiläum.

Hochficht-Geschäftsführer Gerald Paschinger empfing den obersten Seilbahner Helmut Holzinger. Bild: Hochficht

Mit der Reischlbergbahn wurde am Hochficht in dieser Saison erstmals eine Gondelbahn in Betrieb genommen. Schon in der ersten Saison verzeichnete man die 1.000.000. Bergfahrt. Die neue Gondel nahm auch die WK-Fachgruppe Seilbahnen zum Anlass, um im Familienskigebiet im Böhmerwald zu tagen. Dabei strich Obmann Helmut Holzinger die Bedeutung der Seilbahnen als Motor für die regionale Entwicklung heraus.

"Unsere Seilbahnbetriebe sind Leitbetriebe der jeweiligen Regionen. Sie bringen Stabilität und sind oft Motor und Auslöser für regionale Investments", sagte Helmut Holzinger. Die positiven Entwicklungen der letzten Jahre, die in enger Verbindung mit den Investitionen des Landes OÖ in den heimischen Tourismus zu sehen sind, hätten zahlreiche Neuentwicklungen initiiert, ergänzt der Fachgruppen-Obmann. So konnte auch am Hochficht durch die neu errichtete 10er-Kabinenbahn eine wesentliche Qualitätsverbesserung im Skigebiet erreicht werden.

1.000.000 Bergfahrten

Die neue Reischlbergbahn absolvierte in der Vorwoche die 1 millionste Bergfahrt. Hochficht Bergbahnen-Geschäftsführer Gerald Paschinger überraschte Jubiläumsbesucherin Verena Stieglmair aus Kallham (Bezirk Schärding) mit einer Tagesfreikarte für das Mühlviertler Skigebiet.

Die Seilbahner wissen aber auch, dass der Bau von großen Gondelanlagen nicht die einzige Säule ist, auf dem der Wintertourismus ruht: Neben den großen oberösterreichischen Leitbetrieben, zu denen auch der Hochficht zählt, gebührt ein wichtiger Teil des Gesamterfolgs den vielen kleinen Schleppliftunternehmen. "Sie ermöglichen als lokale Nahversorger vor allem vielen Kindern den Einstieg ins Skifahren", weiß Holzinger. Immer bedeutender werde auch die Funktion der Seilbahnen für den Sommertourismus, um Gäste in die Berge zum Wandern, Mountainbiken, Entspannen oder Paragleiten zu bringen.

