Heuer gibt es in Perg keine "Mükis"

PERG. Für 2019 wird aber schon an einer Rückkehr mit neuer Organisationsstruktur gearbeitet.

Die Mükis-Spielgeräte bleiben heuer wohl in der Pfarrheim-Garage. Bild: lebe

Mehr als 40 Jahre lang war der Beginn der Sommerferien untrennbar auch mit den "Mühlviertler Kinderspielen" ("Mükis") verbunden. Heuer wird es die Veranstaltung, die jährlich Tausende Kinder und deren Familien in die Bezirksstadt bringt, aller Voraussicht nach nicht geben. Zumindest nicht als Veranstaltung der Pfarre Perg, wie dies vier Jahrzehnte lang der Fall gewesen war.

Seit Jahresbeginn gibt es in der Pfarre Gespräche über eine organisatorische Neuausrichtung der Mükis. Immer wieder stand dabei die Gründung eines eigenständigen Vereins zur Debatte. Bislang aber ohne konkrete Ergebnisse.

In den vergangenen Tagen überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst stellte Mükis-Organisationschef Werner Luegmayr via Facebook die Frage "Braucht Perg die Mükis?". Am Freitag gründete sich, mit Luegmayrs Zustimmung, die Gruppe "Rettet die Mükis", die seither mehr als 200 Unterstützer um sich scharte. Am Montag folgte schließlich eine offizielle Mitteilung der Pfarre Perg: "Die Mühlviertler Kinderspiele haben sich für das heurige Jahr eine Pause auferlegt", heißt es darin. Um sich organisatorisch neu aufzustellen, sei diese Pause unerlässlich.

"Wir müssen dem Fest eine passende Struktur geben. Die Mükis sind in den vergangenen Jahren so groß geworden, dass wir das nicht einfach so nebenher laufen lassen können. Letztendlich riskieren mehrere ehrenamtliche Helfer und auch ich selbst ein Finanz-Strafverfahren, wenn wir das nicht in Ordnung bringen", sagt Pfarrer Konrad Hörmanseder im Gespräch mit den Mühlviertler Nachrichten. Er sei sich bewusst, dass die Absage für heuer nicht populär sei. "Vor allem wegen der Kinder, die sich schon auf die Mükis freuen." Gerade deshalb sei es umso wichtiger, die Mükis langfristig auf eine rechtlich solide Basis zu stellen.

Sollte sich für heuer doch noch ein neuer Mükis-Veranstalter finden, werde man diesen bestmöglich unterstützen. Etwa, indem die Mükis-Spielgeräte, die im Eigentum der Pfarre sind, zum symbolischen Betrag von einem Euro zur Verfügung gestellt werden.

"Gibt noch eine letzte Chance"

Genau das könnte tatsächlich zum Tragen kommen, wie Werner Luegmayr gestern auf Anfrage andeutete: "Geht es nach mir, könnten die Mükis auch heuer stattfinden. Wenngleich in einem kleineren Rahmen als gewohnt." Gerade die Facebook-Gruppe habe gezeigt, wie viele Anhänger die Mükis in der Region haben. Erste Gespräche gibt es bereits: Zum traditionellen Mükis-Termin Anfang Juli plant der Heimatverein das Jubiläumsfest "120 Jahre Donauuferbahn" in der Perger Bahnhofstraße. Dazu würde auch ein umfangreiches Kinderprogramm rund um das Pfarrheim passen.

Und falls es dazu nicht kommen sollte? Dann wird die Pfarre ihre Planungen fortsetzen und versuchen, eine Neuauflage der Mühlviertler Kinderspiele für das Jahr 2019 auf die Beine zu stellen.

