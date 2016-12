Hennerbichler ist neuer Vize-Stadtchef in Freistadt

FREISTADT. Rechtsanwalt übernimmt Vizebürgermeisteramt.

Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer mit dem designierten Vizebürgermeister Christian Hennerbichler. Bild: Stadtgemeinde Freistadt

Mit der Direkt-Wahl von Elisabeth Paruta-Teufer (VP) zur neuen Bürgermeisterin in Freistadt stellte sich für die Stadtpolitik die Frage nach der Neubesetzung der Vizebürgermeister-Funktion der Volkspartei, den Paruta-Teufer vor ihrer Wahl innehatte. Zwei Wochen nach ihrer Wahl hat die Stadtchefin nun den künftigen Vizebürgermeister aus den Reihen der ÖVP vorgestellt: Der 45-jährige Rechtsanwalt Christian Hennerbichler wird in die Stadtregierung einziehen und neben Wolfgang Affenzeller (SP) einer der beiden Stellvertreter Paruta-Teufers werden.

Schulen und Kindergärten

"Christian Hennerbichler ist bereits seit Jahren in der Freistädter Kommunalpolitik aktiv, unter anderem als langjähriger Gemeinderat", sagt Paruta-Teufer über ihren künftigen ersten Stellvertreter in der Stadtpolitik. Im Stadtrat wird Hennerbichler die Agenden für Schulen und Kindergärten übernehmen. "Als Paragraphenreiter und Pferdeliebhaber möchte ich künftig auch in der Politik im Galopp für Freistadt unterwegs sein", kündigt Hennerbichler augenzwinkernd an. Generelles Ziel sei es, "unsere Stadt weiterhin als Lebensmittelpunkt für Jung und Alt zu verankern und ein modernes Freistadt für die Zukunft mitzugestalten, und dabei das soziale Herz der Stadt noch zu erweitern."

Als weitere Ziele seiner politischen Arbeit nennt Christian Hennerbichler die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und die Schaffung von Bauland und Wohnraum – besonders für junge Famlien. Als "waschechter Freistädter" fühle sich der Pferdefreund der Stadt tief verbunden. Angelobt wird der neue Vizebürgermeister in der Gemeinderatssitzung am 13. Februar 2017.

