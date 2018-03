Heilsame architektonische Nadelstiche für Freistadts Stadtkern

FREISTADT. Studierende der Kunst-Uni Linz zeigen heute in einer Woche im Salzhof ihre Gestaltungsideen für eine attraktive Innenstadt.

Eine von 16 Gestaltungsideen: ein Eislaufplatz im Stadtgraben Bild: (C. Feitzlmayr)

Wie kann man den öffentlichen Raum der Freistädter Altstadt so attraktiv gestalten, dass er an Lebens- und Aufenthaltsqualität gewinnt? Welche Möblierungen sind denkbar, welche Räume können an die alten Häuser andocken? Welche Objekte können angeboten werden, damit Touristen gerne in Freistadt bleiben und auch die Bewohner davon profitieren?

Mit diesen Fragen haben sich 16 Architekturstudierende der Kunstuniversität Linz unter der Leitung von Sabine Pollak, Sara Hammer und Lars Moritz ein Semester lang beschäftigt.

Die "Heilkraft" der Architektur

Unter dem Arbeitstitel "Stadtakupunktur. Kleine Architekturen für Freistadt" suchten sich die Studierenden bei mehreren Stadtrundgängen geeignete Orte rund um die Innenstadt, sprachen mit Bewohnern und Akteuren und schöpften aus diesen Eindrücken Ideen für mögliche räumliche Adaptionen. Die Herangehensweise der angehenden Architekten erinnert an die medizinische Methode der Akupunktur: Der Stadtkern wird durch mehrere architektonische Akzente "punktiert", um im Organismus – in diesem Fall dem Stadtkörper – einen Selbstheilungsprozess in Gang zu setzen.

Die 16 kreativen Architekturideen bespielen Räume wie den Hauptplatz, das Böhmer Tor oder den Stadtgraben, aber auch Teile der Stadtmauer, enge Gassen und verwinkelte Höfe sowie Räume über den Dächern und unter den Gebäuden. Die Ideen reichen von neuen Wegen entlang und auf der Stadtmauer, schwebenden Hotelräumen bis hin zur Verwandlung des Böhmer Tores in ein begehbares Musikinstrument.

Die Studierenden werden am Donnerstag, 8. März (18 Uhr), im Salzhof ihre Projekte vorstellen und anschließend für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Die Besucher sind eingeladen, die Arbeiten zu bewerten, um zu sehen, welche Ideen für eine Umsetzung in Frage kommen könnten.

