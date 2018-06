Hangwasser-Gefahr: Forscher nehmen Schwertberg in EU-Projekt unter die Lupe

SCHWERTBERG. Die Mühlviertler Marktgemeinde wurde als eine von drei Kommunen in Oberösterreich in das Forschungsprojekt „Rainman“ aufgenommen.

Die Hänge rund um Schwertberg wird wissenschaftlich untersucht, um geeignete Frühwarnsysteme und Schutzmaßnahmen entwickeln zu können. Bild: Marktgemeindeamt

Ein schweres Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen zog am 23. Juli 2016 über Schwertberg. Mehr als 300 Gebäude wurden dabei überflutet. Anders als im Katastrophenjahr 2002 kam das Wasser aber nicht von der Aist, sondern ergoss sich über die umliegenden Hänge in die Häuser. Seither hat die Gemeinde massive Anstrengungen unternommen, dieser speziellen Problematik Herr zu werden. Das Problem für Schwertberg: Anders als bei Bächen und Flüssen gibt es kaum Möglichkeiten, für Hangwasser-Schutzmaßnahmen öffentliche Förderungen zu erlangen.

Nun kommt zumindest Hilfestellung bei der Erforschung der Grundlagen für einen integrierten Hochwasserschutz in der Gemeinde: Als eine von drei Gemeinden Oberösterreichs wurde Schwertberg in das EU-Forschungsprojekt „Rainman“ aufgenommen. Dies bringe für Schwertberg konkrete Vorteile, sagt Bürgermeister Max Oberleitner (VP): „Alle bisher bereits von uns getroffenen Schutzmaßnahmen werden künftig von Fachexperten analysiert – ohne Kosten für die Gemeinde. Alle Risikozonen im Gemeindegebiet werden in einem digitalen 3D-Modell aufgezeigt, bei dem die Abflusssituation bei Starkregen simuliert werden kann.“ Außerdem sollen Frühwarnsysteme etabliert und weitere Beispiele aus der Praxis als Lehrbeispiel für andere Gemeinden entwickelt werden. Finanziert wird all das in den kommenden drei Jahren aus dem Interreg-Fördertopf der Europäischen Union.

Ziel der „Rainman“-Forschungen in Schwertberg ist es, geeignete Schutzmaßnahmen und Frühwarnsysteme für die Gemeinde entwickeln zu können. Bereits wenige Monate nach dem Unwetter im Juli 2016 hat Universitätsprofessor Stefan Achleitner von der Uni Innsbruck mit seinem Team Beregnungsversuche auf Feldern oberhalb des Ortskerns durchgeführt und dabei festgestellt, dass ganz spezielle topografische sowie geologische Eigenheiten Schwertberg besonders anfällig für Hangwasser-Schäden machen. Dazu zählen die relativ steilen Hänge, die den Ortskern an drei Seiten umschließen, sowie der lehmhaltige Boden auf kristallinem Untergrund. Das macht Schwertberg nun auch als Forschungsgegenstand interessant. Die Erhebungen von Achleitners Team sind ebenso Gegenstand des „Rainman“-Forschungsprojekts wie die Expertisen von Yvonne Spira vom Umweltbundesamt und Felix Weingraber von der Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft des Landes Oberösterreich.

