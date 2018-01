Hallenfußball-Turniere für Minis, Ladys und Hobbykicker

ROHRBACH-BERG. Der Intersport Hallenfußball Nachwuchscup in Rohrbach ist für jede Altersgruppe ein Fußball-Erlebnis.

Die OÖNachrichten präsentieren den Intersport Nachwuchscup. Bild: Plechinger

Die Startplätze für den Intersport Hallenfußball Nachwuchscup in der Rohrbacher Bezirkssporthalle sind schon Tage vor dem Turnierstart ausgebucht. An die 1000 Nachwuchskicker werden in über 200 Vorrunden- und 24 Finalspielen die Champions 2018 ermitteln. Erstmals in der Cupgeschichte wird eine reine Mädchenmannschaft am Turnier teilnehmen und sich im U10-Bewerb mit den anderen Teams messen. Los geht es mit dem U10-Bewerb am Samstag, 13. Jänner. Die U12 spielt am Sonntag, 21. Jänner, ihre Vorrunde, die U14 am Samstag, 20. Jänner. Die U16 startet ebenfalls schon am 13. Jänner ins Turnier. Das große Finale steigt am Samstag, dem 3. Februar, von 9.30 bis 16 Uhr. Einen Tag zuvor ist die Bezirkssporthalle beim OÖNachrichten Ladies Soccer Cup ganz in weiblicher Hand. Ab 17.30 Uhr treffen wieder acht Damenmannschaften aufeinander, wobei der TSV Ottensheim als Titelverteidiger an den Start geht

Eigener Tag für Minis

Noch vor dem Cup-Anpfiff ist ein Tag für die ganz Kleinen reserviert: Am 12. Jänner ab 17 Uhr findet das U8-Turnier statt. Es wird sicher interessant, mit welchem Engagement die Minis ans Werk gehen. Am 10. Februar geht mit dem Schlägler Bier Ortscup die diesjährige Cupserie zu Ende. Beim Kampf um den Titel des Rohrbach-Berger Ortskaisers wird es sicher wieder heiß hergehen, wenn sich die Hobbymannschaften – angefeuert von zahlreichen Fans – nichts schenken werden.

Im Nenngeld sind für jeden Spieler ein Gratisgetränk von Coca-Cola und für jede gemeldete Mannschaft ein Erima-Trainingsball von Intersport Pötscher enthalten. "Weiters warten auf die 16 Finalteilnehmer (vier pro Altersgruppe) dann noch Pokale und Erima-Sportutensilien, die von den Sponsoren zur Verfügung gestellt werden.

