Hallenbad-Debatte: Haslach fühlt sich unfair behandelt

HASLACH. "Beitragsdeckelung für Haslach ist ausreichend begründet".

Vor etwa fünf Jahren war in Haslach Badeschluss. Bild: (privat)

Dominik Reisinger, Bürgermeister von Haslach schickt in der Hallenbad-Debatte seinen Amtsvorgänger Norbert Leitner (beide SP) in die Bresche. In einem offenen Brief verteidigt er die Haltung der Marktgemende Haslach zur Hallenbad-Finanzierung – inklusive des oft zitierten Hinweises, dass es doch besser gewesen wäre, man hätte damals das Haslacher Hallenbad solidarisch gerettet: "Um mein Los als seinerzeitiger SPÖ-Vertreter gegenüber 39 ÖVP-Ortschefs in der Bürgermeisterkonferenz und wenig später als SPÖ-Minderheits-Bürgermeister brauchte mich niemand zu beneiden. Das war ein monopolitisches Jammertal! (...) So wurde unter anderem dem Haslacher Bad die Funktion als Bezirkseinrichtung für den Schulschwimmsport zuerkannt, zugleich aber jede solidarische Mitfinanzierung verneint. Weil nun einmal nicht sein kann, was nicht sein darf – die Hilfe für die rote Marktgemeinde Haslach", schreibt er. Die von Haslach beschlossene Beitragsdeckelung sei deshalb ein sattsam begründetes Alleinstellungsmerkmal als einziger Kostenträger für das durch vier Jahrzehnte bereitgestellte Bezirkshallenbad.

Übernimmt Rohrbach-Berg?

Leitner fordert erneut mehr Geld vom Land: "Ja, wer sonst als das Land, das Umlagen kassiert sowie Gemeindesteuern verwaltet und verteilt, sollte bei Projektfinanzierungen einspringen, wenn die meisten Gemeinden in unserem Randbezirk aus dem letzten Loch pfeifen? Und was dann, wenn es (leider fast immer) zu Kostenüberschreitungen kommt? Zieht dann das Land mit oder übernimmt Rohrbach-Berg als Standortgemeinde die Ausfallhaftung."

Kritik an Haslach gab es vor allem wegen des nicht in vollem Umfang gefassten Beschlusses. Demnach will man sich zwar an der Finanzierung beteiligen, die jährlichen Kosten aber mit 20.000 Euro deckeln. Eine Kritik, die in ähnlicher Form übrigens auch jenen VP-Gemeinden entgegenschwappte, die keinen positiven Finanzierungsbeschluss fassen konnten oder wollten.

