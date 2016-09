Habau-Solarhalle brachte 1 Million Kilowattstunden

PERG. Preisgekröntes Projekt liefert Wärmeenergie.

Die thermische Energie kommt direkt vom Dach der neuen Hallen. Bild: (Habau)

Zwei Jahre nach Eröffnung der neuen Produktionshallen im Habau-Fertigteilwerk Perg wurden mit der ersten vollsolaren Industriehalle der Welt bereits mehr als 1.000.000 Kilowattstunden Wärmeertrag erzeugt, eine enorme Menge an fossilen Energieträgern eingespart und zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Ganz im Sinne des Unternehmensmottos "Wir bauen heute für morgen" nahm HABAU im Juni 2014 vier neue Produktionshallen im Fertigteilwerk in Perg in Betrieb.

1410 Quadratmeter Wärme

Die neuen Hallen mit einer Fläche von 7315 Quadratmetern werden durch eine 1410 Quadratmeter große thermische Solaranlage ausschließlich mit Sonnenenergie beheizt. Die Solarwärme-Anlage ist nicht zu verwechseln mit einer Photovoltaik-Anlage. Die von April bis Oktober gewonnene Energie und die Überschussenergie während der Heizperiode werden als Prozesswärme in der Produktion von Stahlbetonfertigteilen ganzjährig genutzt. "Mit diesem Novum im internationalen Industriebau betonen wir unsere strategische Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein im Bauwesen", sagt Geschäftsführer Anton Karner.

Zahlreiche Preise gewonnen

Für dieses Vorzeigeprojekt wurde Habau mit dem Oberösterreichischen Landespreis für Umwelt und Nachhaltigkeit 2014, dem Ökostar 2015 und dem Bautech-Preis Austria 2015 ausgezeichnet. Bereits im ersten Betriebsjahr wurden 540.000 kWh thermische Solarenergie gewonnen. Das entspricht einer Einsparung von fossilen Energieträgern im Umfang von 70.000 Kubikmeter Erdgas oder 62.500 Litern Erdöl sowie einer Reduktion der Umweltbelastung durch den CO2-Ausstoß um 190 Tonnen. Insgesamt liegt der Wärmeertrag nach knapp zwei Jahren über 1.000.000 kWh. Mit dieser Wärmemenge könnte man mehr als 200 Einfamilienhäuser ein ganzes Jahr versorgen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema