HAK media geht „On Air“

PERG. Radio-Workshop im neu geschaffenen Medien-Schwerpunkt der Handelsakademie

Radio-Tag in Linz. Foto: privat Bild: Foto: privat

Seit Herbst wird an der HAK Perg die Ausbildungsschiene „HAK media“ mit vertiefendem Unterricht in den Bereichen Medieninformatik, SocialMedia, Netzwerkmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Organisationspsychologie geführt. „Für Jugendliche, die anstatt einer zweiten lebenden Fremdsprache die vielfältigen Herausforderungen der Medien kennen lernen möchten, ist das eine ideale Ausbildungsschiene“, freut sich Direktorin Gabriela Teubenbacher über großes Interesse für das kommende Schuljahr.

Eine gehörige Portion Praxis eigneten sich die Media-Schüler kürzlich bei einem Radio-Broadcast-Workshop in Linz an. Studioarbeit, das Gestalten von Beiträgen und der Umgang mit der Technik weckten den Medien-Pioniergeist des Teams. Abgerundet wird die erworbene Medien-Kompetenz demnächst mit einem eigenen Radio-Studio am Standort der HAK Perg.

Vor diesem Hintergrund läuft auch beim Lehrpersonal der HAK Perg ein Fortbildungsschwerpunkt: Im vergangenen Jahr wurden Seminare zur Audio- und Video-Beitragsgestaltung belegt. Einzelne Fachbereiche werden außerdem von neuen Expertinnen und Experten in Perg unterrichtet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema